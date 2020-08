Znamenie horoskopu prezradí dokonca aj to, s akým dlhým životom môžete počítať a na ktoré choroby si dajte veľký pozor.

Baran

Vo väčšine prípadov sa rozhodujete podľa názorov iných ľudí. Nevyhýbate sa riziku a často sa dostávate do nebezpečných situácií. S najväčšou pravdepodobnosťou sa môžete dožiť 85 rokov. Dajte si však pozor na srdcovocievne choroby, žite zdravo a snažte sa predísť infarktu. Keďže milujete dobrodružstvá, dbajte aj na bezpečné šoférovanie.

Býk

Ste praktickí a vytrvalí ľudia. Tvrdo pracujete, aby ste dosiahli svoje ciele. Priveľa energie však míňate na to, že sa zbytočne vystresujete a trápite sa. Ľudia v znamení Býka sa dožívajú vysokého veku, aj 90-ky, zriedka je to inak (vtedy sa o to pričiní choroba, ktorá si vyžaduje náročnú operáciu).

Znamenie horoskopu prezradí zaujímavé veci aj o tom, ako dlho budete žiť. Zdroj: Shutterstock

Blíženci

Ste nadšení, optimistickí a spokojní ľudia. Máte však sklony podliehať chronickým chorobám, ktoré sa stále vracajú. Okolo 45-ky prekonáte vážnejšiu chorobu. V ideálnom prípade, ak si dáte pozor na svoje zdravie, sa môžete dožiť aj 85 rokov.

Rak

Ste nápomocní, priateľskí a nekomplikovaní ľudia. Keďže vás trápia najmä osudy iných a viac sa staráte o ich životy, než o ten svoj, nedávate si na seba dostatočný pozor. V ideálnom prípade sa dožijete aj 95 rokov. Vo výnimočných prípadoch vás môže potrápiť ochorenie žalúdka.

Lev

Ste dominantný typ, vedúca osobnosť. Mnohí vás preto považujú za arogantných. Môže za to aj vaša tvrdohlavosť. Neznášate, keď vás kritizujú. Dokážete vtedy byť veľmi nepríjemní a výbušní - dávajte si pozor najmä na tieto vlastnosti, aby ste sa mohli dožiť ideálnych 90 rokov. Musíte sa však upokojiť, inak vás čaká náročná staroba.

Panna

Neznášate chaos, vždy premýšľate logicky a systematicky. Nikdy neprejavujete navonok svoje city, je ťažké sa k vám priblížiť. Ak sa budete starať o svoje duševné a telesné zdravie, môžete sa dožiť aj 80-ky.

Váhy

Dostali ste do daru umelecké sklony, milujete bohémsky život, viete si ho vychutnávať. Máte však sklony podľahnúť rôznym závislostiam, čo môže ohroziť zdravie vašich ciev. Ak si na seba dáte pozor, môžete sa dožiť aj magickej stovky.

Škorpión

Ste netrpezliví a nevypočítateľní a z pohľadu vašich blízkych občas aj nespoľahliví ľudia. Často sa nachádzate v konflikte s okolím, hneváte sa, zúrite a z dlhodobého hľadiska tým veľmi škodíte svojmu zdraviu. Mali by ste si trénovať odpúšťanie. Ak sa vám to podarí, môžete sa dožiť 70-ky.

Strelec

Ste optimistickí a pozitívni, ale práve preto si vás často nájdu negatívne nastavení ľudia, ktorí sa večne len sťažujú. Často už ani neviete spracovať nepríjemné situácie a môžete podľahnúť alkoholu. Dávajte si na to veľký pozor! Napriek tomu sa môžete v zdraví dožiť aj 90-ky.

Kozorožec

Ste konzervatívni a bojíte sa výziev aj rizika. Radšej doma leňošíte, než aby ste urobili niečo riskantné pre svoju kariéru. Ak vás z tohto pokojného života nič výrazné a negatívne nevytrhne, môžete sa v zdraví dožiť aj krásnej 80-ky.

Vodnár

Cítite, že by ste potrebovali viac osobnostného rozvoja, ale často sa vám nechce robiť nič, radšej doma leňošíte. Vašou najväčšou chybou je, že sa neviete poučiť z vlastných chýb. Ak si dáte pozor na svoje zdravie, môžete sa dožiť 90-ky.

Ryby

Máte bohatú fantáziu a najčastejšie žijete v akomsi vysnívanom svete. Bojujete proti násiliu a chránite slabších. To, čo vám najviac chýba, je dostatok sebavedomia. Váš život je trochu chaotický, ale môžete sa v zdraví dožiť až 80-ky.