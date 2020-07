Na začiatku každého vzťahu prevládajú šťastné chvíle, partneri sa ocitajú v ružovej hmle a nevnímajú realitu. Po istom čase sa však situácia významne zmení. Až neskôr sa naozaj ukáže pravá tvár človeka, ktorý nás dokonale pobláznil. Chémia zamilovanosti zoslabne, ružová hmla sa stratí a my zrazu vnímame veci inak.

S mužmi narodenými v týchto znameniach dokáže byť život pomerne náročný. Zdroj: Shutterstock

Niekedy trvá niekoľko rokov, kým si uvedomíme, že žijeme s celkom iným človekom, než do akého sme sa zamilovali. Muži narodení v týchto znameniach väčšinou svoje partnerky očaria tak, že tie si ani nevšimnú, akí v skutočnosti sú vo svojom vnútri. A toto poznanie býva väčšinou kruté. Patrí medzi týchto dokonalých hercov aj váš vyvolený? Naučili ste sa s jeho povahou žiť, klape vám to, alebo sa kvôli jeho osobnosti váš vzťah už rozpadol?

ŠKORPIÓN

Na začiatku vám znesie modré z neba, správa sa ako dokonalý zamilovaný princ. Je veľmi romantický, má veľa skvelých nápadov a presne vie, čo chcete počuť. Dá vám pocítiť, že ste výnimočná a takú úžasnú ženu ešte nikdy nestretol. Ak sa mu podarí získať si vás, jeho nadšenie spravidla upadá, až kým nezmizne úplne. Ako roky plynú, muž narodený v znamení Škorpióna začne byť stále necitlivejší.

Nepoužíva fyzické, ale skôr verbálne násilie. Občas dokáže byť taký tvrdý, že jeho slová bolia viac ako facka. Neznesie slabosti svojej partnerky, uráža ju, vysmieva sa jej. Kto by chcel žiť v takomto vzťahu? Spolužitie so Škorpiónom môže byť po rokoch doslova jedovaté. Ak jeho správanie dlho bez slova trpíte a začnete mu protirečiť až vtedy, keď si už svoju pozíciu vodcu vo vzťahu dokonale upevnil, nemáte šancu. Budete stratení.

Stopnite to hneď na začiatku a nastavte si jasné pravidlá! Nenechajte sa ním ovládať, nesmie pocítiť, že ste slabší než on. Ak vám to vo vzťahu prestane klapať, využije všetky svoje zbrane a vy budete trpieť. Ak ho milujete, dajte mu jasne najavo, aké správanie od neho vyžadujete.

BARAN

Nie je jednoduché žiť s Baranom pod jednou strechou. Keď prvotná zamilovanosť pominie, má sklony svoju partnerku podceňovať, nerešpektovať ju a prehliadať jej potreby - a najhoršie je, že svoj prístup ani neskrýva a nadradené postavenie dáva jednoznačne najavo.

Ak vo vzťahu nie je spokojný, pravidelne svoju partnerku využíva a vôbec mu nerobí problém správať sa k nej ako k svojej upratovačke/kuchárke/opatrovateľke detí. Po rokoch vo vzťahu sa Baran môže začať správať agresívne, nadávať a necitlivo kritizovať všetko, čoho sa jeho partnerka čo i len dotkne.

Vo vzťahu by malo byť normálne, že partneri sú rovnocenní a nie sú si navzájom podriadení. Baran to však vníma inak. On chce byť ten, kto to doma riadi a kontroluje. Partnerka a deti musia plniť jeho želania a rozkazy. Dobre si to rozmyslite, kým sa za Barana vydáte, alebo s ním inak spojíte svoj život. Ak ste silná osobnosť a nenecháte si skákať po hlave, máte šancu skrotiť ho - a aj mu to prospeje! Ak si vás bude vážiť a rešpektovať, jeho ohnivá povaha sa neukáže v plnej sile a môže vám to spolu skvele klapať.

RYBY

Na prvý pohľad pôsobia Ryby ako krotkí romantici. Ak však s mužom narodeným v tomto znamení strávite istý čas, zistíte, že realita je trochu iná, než to na začiatku vyzeralo. Ryby sú veľmi paranoidné, trápi ich žiarlivosť a často svoje partnerky prenasledujú.

Nedôverujú im, kladú priveľa otázok a ak nemajú veci pod kontrolou, zneistejú. Potrebujú sa neustále uisťovať o partnerkinej láske, čo môže byť po istom čase značne vyčerpávajúce - a hlavne otravné. Zrazu si uvedomíte, že mu musíte podrobne opisovať všetko, čo ste v ten deň robili - a to do najmenších detailov!

Kontroluje, vlastní vás a navyše mu musíte plniť všetky priania a túžby. Život s Rybami dokáže byť naozaj únavný. Ste na to pripravení? Ak áno, musíte si určiť jasné hranice. Čím skôr, tým lepšie. Ryby musia jasne vedieť, kam až môžu so svojimi požiadavkami zájsť a kde je potrebné zatiahnuť ručnú brzdu. Inak spolu nikdy nebudete šťastní.