December nám opäť prinesie zimu. Naše srdcia sú v týchto dňoch plné tepla, lásky a očakávania. Atmosféra tohto mesiaca je pre mnohých z nás čarovná. Čo si pre nás prichystali hviezdy? Čo nás čaká v láske, rodine a práci? Prečítajte si svoj decembrový horoskop!

BARAN

Môže sa stať, že vás bude niekto v decembri provokovať. Nenechajte sa vyviesť z rovnováhy, nedoprajte mu tú radosť. Môžete sa tak vyhnúť náročným situáciám, o ktoré v tomto ročnom období určite nestojíte. Dozviete sa správu, ktorá vám vyčarí úsmev na tvári. Bude to vaše súkromné vianočné prekvapenie! Ak žijete vo vzťahu, partner príde s niečím, čo vás urobí šťastnými. Zmení to váš pohľad na svet, život a dokonca aj na budúcnosť!

Čo čaká vaše znamenie v decembri? Zdroj: Shutterstock

BÝK

V decembri odhalíte tajomstvo, ktoré má potenciál zmeniť celý váš život. Zrazu budete optimistickejší a plní dobrej nálady. Očakávajte teda krásne Vianoce. Vaša dobrá nálada pritiahne podobne zmýšľajúcich ľudí, takže konflikty až do konca roka vôbec nehrozia. V práci sa pripravte na viacero väčších zmien, zrejme sa dotknú aj vás. V manželstve a vzťahoch neprídu žiadne náročné okamihy, sviatky prežijete vo vzájomnej harmónii a láske. Hlavne sa nenechajte prevalcovať stresom z nakupovania darčekov, dajte tomu voľný priebeh. Všetko sa včas zariadi a vyrieši, dôverujte životu a sebe.

Čo čaká vaše znamenie v decembri? Zdroj: Shutterstock

BLÍŽENCI

Ak máte partnera, váš vzťah bude do konca roka trochu búrlivý, prídu lepšie aj horšie vlny. Zrejme sa stane niečo, čo vás vyprovokuje k hádke. Skúste zachovať pokoj a vypočuť si partnerov názor na vec. Dávajte si pozor, aby ste ho do ničoho nenútili. Ak sa mu nebude chcieť chodiť po návštevách, doprajte mu slobodu a pokoj. Sústreďte sa na to, aby ste obaja mohli zažiť pokojné sviatky, nevyhrocujte situáciu. V rodinných vzťahoch bude vládnuť pokojná atmosféra, užijete si spolu krásne Vianoce. Nesústreďujte sa na prechodné problémy v partnerskom vzťahu, v novom roku ich určite vyriešite. Tešte sa z iskričiek v detských očiach a snažte sa spolu s nimi vnímať radosť zo života. Dávajte väčší dôraz na svoje zdravie, nezanedbávajte oddych, zdravú stravu a pohyb. Každý deň choďte na dlhšiu prechádzku, vyčistíte si hlavu.

Horoskop pre ďalšie znamenia si môžete u nás prečítať zajtra.