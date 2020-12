December nám opäť prinesie zimu. Naše srdcia sú v týchto dňoch plné tepla, lásky a očakávania. Atmosféra tohto mesiaca je pre mnohých z nás čarovná. Čo si pre nás prichystali hviezdy? Čo nás čaká v láske, rodine a práci? Prečítajte si svoj decembrový horoskop!

RAK

Vo vašom živote nastanú zmeny, ktoré vás najskôr trochu vystrašia. Vydržte chvíľu, doprajte si čas. Keď to spracujete, zistíte, že to vôbec nie je také zlé, ako sa na prvý pohľad zdalo. Môže sa stať, že vás čaká zmena pracovného miesta. V manželstve alebo vo vzťahu s partnerom môžete zažiť finančné problémy. Koniec roka bude pre vás preto trochu stresujúci, hrozia hádky. S kolegami sa budete rozprávať o dôležitých veciach. Počúvajte pozorne a všímajte si signály, neprehliadnite svoju životnú príležitosť. Nebojte sa zmien, prinesú vám do života pozitívnu energiu.

LEV

Ak máte doma deti, vaša pozornosť sa ku koncu roka obráti práve na ne. Ste ich životným vzorom, dychtivo opakujú vaše správanie a chcú prevziať vaše hodnoty. Sústreďte sa na ne a odovzdajte im v tomto období zo seba čo najviac. Užite si s nimi čarovné Vianoce, povinnosti odložte nabok. Váš dom sa nemusí ligotať a voňať čistotou. Stačí, ak bude voňať láskou a pohodou. V láske aj vy musíte urobiť viac pre to, aby vám to klapalo. Váš partner má sklony veci trochu preháňať, možno bude mať pocit, že ho zanedbávate. Možno prichádza jedna z najväčších zmien vo vašom živote, o ktorej ste už dlho niečo tušili. V decembri sa všetko vyčistí a urovná.

PANNA

Mali by ste si dávať väčší pozor na zdravie a telesnú kondíciu. Môže sa stať, že vás v decembri vyradí z obehu nepríjemná viróza. Vaše nervy môžu potrápiť záležitosti s bankou alebo poisťovňou. Doriešte ich čím skôr, aby ste nový rok mohli začať s novou energiou. Vo vzťahoch budete citlivejší než inokedy. Povedzte partnerovi, ako sa cítite a poproste ho, aby k vám bol milší a pozornejší, potrebujete teraz viac starostlivosti a pohody. Určite vám to rád dopraje.

