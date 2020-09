Zamilovali ste sa do muža, ktorý sa narodil v jednom z týchto troch znamení? S veľkou pravdepodobnosťou s ním prežijete osudovú lásku a harmonický vzťah. V čom sú títo partneri výnimoční a prečo sú pre ženy ako výhra v lotérii?

S mužmi narodenými v týchto znameniach budete celý život šťastní. Zdroj: Shutterstock

PANNA

Tento muž je veľmi intelektuálny a vzdelaný. Občas sa síce zdá, že nemá emócie, ale ak sa pre nejakú ženu rozhodne, tá sa môže celý život spoliehať na to, že k nej cíti úprimnú lásku a nikdy ju nesklame. Je to skvelý priateľ, bude s vami v dobrom aj v zlom, podporí vás, nikdy vás nepodvedie. Okrem toho je muž Panna veľmi vynaliezavý, neustále sa stará o to, aby ste nezažili ani chvíľu nudy, prichádza s novými nápadmi, ktoré oviežujú váš spoločný život a najmä partnerský vzťah. Ak ste si získali jeho srdce, nikdy vás za inú nevymení.

S mužmi narodenými v týchto znameniach budete celí život šťastní. Zdroj: Shutterstock

ŠKORPIÓN

V jeho živote hrajú hlavnú úlohu emócie a Škorpiónovi je jedno, čo si o tom myslia druhí ľudia. Možno nie je tým najväčším romantikom na svete, ale vždy hrá férovo. Ak vás nechce, tak sa s tým musíte zmieriť. Ak vás úprimne miluje, určite sa stanete jeho manželkou. Škorpión túži mať vo vzťahu rovnoprávnosť, nechce sa vyvyšovať nad partnerku, je zvedavý na jej názor. Nepotrebuje so svojou láskou tráviť každú minútu, dáva žene slobodu, ale ak treba, stojí pri nej a vo všetkom jej pomáha.

S mužmi narodenými v týchto znameniach budete celí život šťastní. Zdroj: Shutterstock

KOZOROŽEC

Je trochu vyberavý, ale len preto, lebo si chce nájsť partnerku, s ktorou si vie predstaviť svoju budúcnosť. Zameriava sa na stabilné a dlhodobé vzťahy, nevyhľadáva známosti na jednu noc, to nie je jeho štýl. Ak má pocit, že našiel tú pravú, je z neho verný partner a na inú sa už ani nepozrie. Ochráni svoju lásku pred všetkým. Najdôležitejšie pre neho je, aby sa jeho žena cítila v bezpečí a aby bolo o ňu dobre postarané.