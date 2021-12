Sú isté znamenia horoskopu, ktoré pristupujú k životu viac ľahkovážne ako iné. Viazať sa je pre nich dôvod, aby zutekali, no a ak majú prevziať zodpovednosť, tak sa tvária, že ich sa to netýka. S takými ľuďmi to je vo vzťahu hotová katastrofa. Znamenia nehovoria, že tretina ľudí po svete chodí bez zmyslu pre zodpovednosť. No bez správneho formovania, majú najväčšie šance ostať celoživotne nezodpovednými.

Blíženec

Znamenie, ktoré je veľmi zodpovedné a rozmarné súčasne. Pracovnú zodpovednosť dokáže dotiahnuť do krajnosti. Preto môže mať až sklony k workoholizmu, čo tiež nie je úplne ideálne. No a v osobnom živote sa zasa rád uvoľní a nechce na seba prevziať zodpovednosť vo vzťahu. Pretože tej má dosť na pracovnom poli. Preto je naozaj komplikované vyjsť s týmto znamením.

Strelec

Ak sa povedia istoty, on volí dobrodružstvo. Ak dáte u strelca na váhy zodpovednosť a ľahkovážnosť, berie všetkými desiatimi život bez zodpovednosti. Prednejšie mu je dobrodružstvo ako istota a zábave dá rozhodne prednosť pred vecami, za ktoré treba niesť následky. Ak hľadáte partnera na všemožnú zábavu, so strelcom trafíte do čierneho. Pri zodpovednosti je to tak trochu čierny Peter.

Vodnár

Znamenie, ktoré má rado svoju slobodu. Po prvé sa nerado viaže a ani prílišná zodpovednosť nie je preto pre neho cestou, ktorou sa rád vyberie. Vodnár si totiž omnoho viac ako na dôležitosti zakladá na bezstarostnom živote. No a s tým sa vysoká miera zodpovednosti akosi vylučuje. Na druhej strane je to super parťák, ktorý vás podrží aj v ťažkých chvíľach, ale rozhodne nie je ten, ktorý sa chce viazať.