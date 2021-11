Ktorá z nás by nechcela zažiť dokonalý sex? Ak nájdete muža, ktorý sa narodil v jednom z týchto troch znamení je dosť možné, že ho prežijete práve s ním!

Škorpión

Škorpión patrí takisto k perfektným milencom. Tento vášnivý muž by sa dokázal milovať celý deň bez prestávky a preto je snom každej ženy. Nehovoriac o tom, že má aj veľa skúseností, ktoré z neho robia dokonalého sexuálneho partnera. Jeho záhadnosť priťahuje ženy ako magnet, ktorú ho chcú v posteli skúmať viac a viac. Takisto sa vie zapáliť pre každú vec, ktorá ho zaujíma. Skvelý milenec je preto, pretože všetko musí robiť na 100 %. Máte sa na čo tešiť!

S týmito mužmi to bude čistá vášeň. Zdroj: Shutterstock

Lev

Ohnivý Lev si potrpí na tom, aby vládli pravidlá aj v posteli. Nie však vymyslené, ale také, ktoré vymyslel on. Keď sa nimi budete riadiť, aj keď vám prídu hlúpe, tento chlap vám ukáže, čo všetko v ňom je. Lev je jediné znamenie z horoskopu, ktoré nechce do postele iniciatívnu ženu. Kontrolu tam musí mať jedine on, inak nie je vo svojej koži. Takže pozor na to, aby ste neboli prehnane akčná a nesnažili ste sa určovať tempo vy. Ak dodržíte tieto pravidlá, zažijete s ním rôzne polohy, na rôznych miestach a s rôznymi hračkami. Rozhodne bude sex s Levom to najlepšie, čo sa vám za celý vzťah stane.

Baran

Muži narodení v tomto ohnivom znamení sú vášniví a netrpezliví milenci, ktorí nemajú problém zahŕňať vás pozornosťou, lichôtkami, kvetami a prekvapeniami od výmyslu sveta. Dvorenie vnímajú ako vášnivú sexuálnu predohru a nemajú záujem o romantiku aj keď vás dokážu dokonalo presvedčiť, že áno. Uprednostňujú energetické a vášnivé ženy s ktorými si budú môcť robiť, čo sa im zažiada. Ak niečo naozaj chcú idú si za tým. A ak ste vy to, čo títo ohniví muži chcú, tak sa pripravte, že vás čaká vašníva jazda plná rozkoše a erotiky.