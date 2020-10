BARAN

Baran neustále túži po napätí, vášni a vzrušení. Potrebuje nové zážitky, neznáša nudu a stereotyp. Je preňho dôležité, aby mu partnerka dávala najavo, že je pre ňu ten jediný. Je to tá najhoršia kombinácia, však? Neustála chuť zažívať dobrodružstvá a súťaženie s inými mužmi spôsobuje, že partner narodený v tomto znamení má najväčšie sklony k nevere.

Muži narodení v týchto znameniach majú s vernosťou problém. Zdroj: Shutterstock

BLÍŽENCI

Muž narodený v tomto znamení očarí kohokoľvek. Má takú výnimočnú charizmu, že sa okamžite stáva obľúbencom v akejkoľvek spoločnosti. Veľmi rád - a šikovne - flirtuje. Ak sa pri svojej partnerke nudí, existuje veľká šanca, že bude vášeň hľadať niekde inde.

STRELEC

Podobne ako Baran, aj Strelec miluje dodružstvá, oslavy, stretávanie sa s kamarátmi a spoznávanie nových ľudí. Žiaľ, najviac zo všetkého neznáša rutinu a stereotyp, v takýchto podmienkach zostáva partnerke verný len s vypätím všetkých síl.

RAK

Na prvý pohľad by ste nikdy nepovedali, že by bol muž v tomto znamení niečoho takého vôbec schopný - a veru je, najmä vtedy, keď urazíte jeho city. Vie reagovať veľmi sebecky a vtedy myslí len na to, čo je najlepšie pre neho.