Ženy narodené v týchto 5 znameniach sú zo všetkých ostatných najsilnejšie. Patríte medzi ne aj vy?

Býk

Ženy narodené v znamení Býka majú pevnú vôľu a veľkú vnútornú silu. Nepoľavujú ani vtedy, keď to už všetci okolo nich vzdali. Trpezlivo a sebavedome kráčajú vpred. Sú aj veľmi tvrdohlavé, ale to nemusí vždy znamenať len negatívnu vlastnosť. Hoci sa vďaka tomu často dostávajú do konfliktov, pomáha im to dosahovať ciele a úspech. Nemajú rady zmenu, užívajú si veci, na ktoré sú zvyknuté. Sú pokojné a väčšinou sa vyhýbajú hádkam, ale... Ak ich niekto nahnevá, ten sa môže pripraviť na poriadnu búrku.

Tieto ženy sú veľmi citlivé na veci okolo seba, majú rady krásu a harmóniu, obľubujú šperky. Ich byt je vkusne zariadený a veľmi útulný, ale nenapĺňajú ho čačkami a gýčovými ozdobami. V živote vyhľadávajú bezpečie a pohodlie - doma, v práci aj vo vzťahoch. Často sa uzatvárajú do seba, majú sklony k lenivosti a majstrovsky odkladajú povinnosti na neskôr. Ak však chcú niečo dosiahnuť, nájdu v sebe obrovskú silu a energiu pustiť sa do čohokoľvek.

Lev

Lev je kráľom všetkých znamení. Ľudia tieto ženy rešpektujú a obdivujú. Sú jemné aj silné zároveň, v práci aj v súkromí sa uspokoja len s tým najlepším. V byte, vo vzťahu aj medzi kolegami sú ony tými dominantnými. Levice sú vládkyne a ich okolie sa s tým musí zmieriť. O svojej prítomnosti vždy dajú vedieť. Sú plné elánu, života a majú silnú charizmu. Keď hovoria, druhí so záujmom počúvajú. Levice nikdy nezostanú sedieť v kúte. Chcú len prvé miesto v rade! Milujú luxus, lákajú ich drahé veci. Rady sa starajú o svoj vzhľad a neváhajú do seba investovať.

Sú aj veľkodušné a dobroprajné, snažia sa byť rodine a priateľom vždy nablízku. Neznášajú klamstvá, ale nevedia sa dlho hnevať. Chcú veci neustále opravovať a zlepšovať. Nekonajú podľa intuície, ale vždy sa pozerajú do budúcnosti a prispôsobujú tomu aj svoje konanie.

Váhy

Tieto ženy sú zo všetkých znamení najlepšie diplomatky. Dokážu sa vžiť do situácie a pocitov druhých a vnímať ich názor na vec. Sú to práve ony, ktoré chcú robiť všetko správne. Hľadajú v živote harmóniu a rovnováhu. Vyžarujú príjemnú energiu a ľudia s nimi radi trávia čas. Sú uvoľnené, milé a nápomocné. Vedia skvele počúvať, chápu a upokojujú, ale na druhej strane si vyžadujú obdiv.

Majú veľmi veľa priateľov a vždy sú stredobodom svojej skupiny známych. Páči sa im pozornosť a obdiv iných. Sú veľmi inteligentné, ale často svoj dôvtip ukrývajú, aby sa vedeli ľuďom lepšie prispôsobiť. Svoju inteligenciu prejavujú kreativitou, väčšina žien v tomto znamení sa uplatní v oblasti umenia a kultúry. Majú rady zmeny a ľahko sa im prispôsobujú.

Škorpión

Tieto ženy sú symbolom vášne a hĺbky. Sú veľmi intenzívne a silné. Vždy majú v sebe viac, než sa na prvý pohľad zdá. Svetu väčšinou ukazujú svoju pokojnú a chladnú tvár takmer bez emócií, pod povrchom sa však ukrýva neuveriteľná sila a energia, pevná vôľa a neustály pohyb.

Škorpiónky sú skvelé detektívky, zistia všetko, čo chcú. Snažia sa uhádnuť veci, rozlúštiť záhady, odhaliť vašu pravú tvár. Nikto pred nimi neutečie. Vždy chcú vedieť, prečo sa niečo deje tak, ako sa deje, ako veci fungujú, poháňajú ich vpred nekonečné otázky prečo, kde a ako.

Majú sklony ovládať, najmä ľudí, ktorí sú slabší. Tí nemajú ani najmenšiu šancu. Zároveň sú úžasne milé, verné a veľkodušné - k ľuďom, ktorých obdivujú. Sú to mystické a záhadné bytosti, ktoré k sebe magicky priťahujú ostatných. Občas to so svojou dominanciou a kontrolou preháňajú, ale robia to najmä preto, lebo sa chcú cítiť v bezpečí.

Kozorožec

Tieto ženy sa zo všetkých síl snažia kráčať dopredu, nech sa deje čokoľvek. Vždy majú pred sebou jasný cieľ a chcú, aby bol ich život stále lepší a lepší. Postupujú veľmi pomaly, dlho čakajú na uskutočnenie svojich plánov, ale ak príde na lámanie chleba, nestratia sa. Presne vedia, kam stúpiť, čo urobiť. Môže sa zdať, že im to ide pomaly, ale ony majú vo všetkom jasno. Najskôr si všetko dobre premyslia, pozbierajú dostupné informácie a uspokoja sa len s tým najlepším výsledkom. Dokážu sa skvele sústrediť.

Rady naprávajú veci okolo seba a vlastne všetko vo svojom živote. Sú veľmi podozrievavé a predtým, ako sa pustia do niečoho nového a pre ne nebezpečného, potrebujú si veci ohmatať a uvedomiť. Nikdy sa do ničoho nepúšťajú bezhlavo a bez dlhého premýšľania. Prijímajú zmeny, ale ťažko sa s nimi zmierujú, trvá im dlhšie, kým sa novej situácii úplne prispôsobia. V partnerskom vzťahu sú väčšinou dominantné a snažia sa o to, aby nikdy neboli od svojho partnera závislé.