Aj vy si myslíte, že poznáte typické vlastnosti jednotlivých znamení? Toto vás vyvedie z omylu!

Každé znamenie má zopár svojich typických vlastností, ktoré charakterizujú jeho osobnosť. Väčšinou však ide o zovšeobecnené tvrdenia, ktoré ľuďom automaticky pripisujeme, a pritom v skutočnosti takí vôbec nie sú. Ktoré typické vlastnosti jednotlivých znamení sú najčastejšie len mýtom?

BARAN

O Baranoch si väčšina ľudí myslí, že sú veľmi ohniví, výbušní, netrpezliví, vzrušení, extrovertní a ústa sa im nikdy nezatvoria. Veľmi veľa Baranov je však prekvapujúco tichých, utiahnutých, uzatvorených do seba a nie príliš komunikatívnych. Kto by to o nich povedal?

BÝK

O Býkoch sa tvrdí, že zbožňujú luxus, drahé veci a nablýskaný život. Najviac zo všetkého im záleží na peniazoch a celý ich život sa točí len okolo materiálnych vecí. Nuž, nie je to celkom tak! Áno, Býk má rád svoje pohodlie a chce dosiahnuť finančnú stabilitu, ale to neznamená, že si necení aj lacné a jednoduché veci. Práve naopak, veľmi si ich vychutnáva! Blízkosť a láska najbližších je pre neho to najcennejšie.

Aká je pravá tvár znamení horoskopu? Zdroj: Shutterstock

BLÍŽENCI

Každý si myslí, že sú dvojtvárni, chladní, povrchní a skrývajú skutočné pocity. Blíženci však prežívajú veľmi hlboké emócie, majú obrovské srdce. Problémom je, že sú trochu nedôverčiví, preto sa pred hocikým nedokážu len tak otvoriť a odhaliť svoju pravú tvár.

RAK

Čo vám ako prvé napadne, keď si spomeniete na Raka? Sebaobetavosť, empatia, citlivosť, prehnaná starostlivosť o druhých... Však? Nuž, možno budete prekvapení, ale Rak nie je vždy známy svojou obetavosťou a ochotou pomôcť. Ak mu niekto ublížil, dokáže použiť akúkoľvek zákernú zbraň, len aby sa mu pomstil.

LEV

"Nech si ma každý všimne," pomyslíme si, keď sa o niekom dozvieme, že sa narodil v znamení Leva. Možno budete prekvapení, ale Levi často vyhľadávajú samotu a ticho. Aj oni potrebujú svoj pokoj. Áno, vychutnávajú si, keď sú stredobodom pozornosti, ale sú medzi nimi aj veľmi krotkí Levi, ktorí uprednostňujú osamelý život na míle vzdialený od popularity a obdivu.

PANNA

O Panne sa hovorí, že je veľmi kritická, záleží jej aj na tých najmenších detailoch a má voči sebe aj okoliu prehnané očakávania. Vo všeobecnosti možno povedať, že Panny sú najmä seriózne, vyrovnané osobnosti, ktoré bez vážneho dôvodu absolútne nevyhľadávajú konfrontáciu s inými ľuďmi.

VÁHY

Váhy sú vraj stelesnením rovnováhy a harmónie. Rodení diplomati, elegantní, úprimní a slušní... Naozaj? Aj medzi Váhami sa nájde veľa netrpezlivých, vystresovaných osôb, ktoré všetko odkladajú na neskôr, vyhýbajú sa zodpovednosti a ich život sa ani zďaleka nepribližuje harmonickej idylke.

ŠKORPIÓN

Ľudia narodení v tomto znamení sú vraj veľmi pomstychtiví. Áno, isté je, že nikdy nezabudnú, ak im niekto ublíži, ale ani zďaleka nestrácajú čas vymýšľaním protiúderu a pomsty. Nezameriavajú sa na to, aby vždy vrátili to zlé, čo od ľudí dostali. Ani náhodou. Práve naopak, po svete kráča veľmi veľa milých a nevinných Škorpiónov.

STRELEC

Väčšina ľudí si myslí, že toto je najoptimistickejšie znamenie. Áno, je pravda, že Strelci milujú výzvy a majú aj dostatok odvahy uskutočniť svoje sny, aj oni však zažívajú kritické obdobia neistoty. Nikdy sa nevzdávajú, ale občas majú aj horšie dni, kedy si k sebe nikoho nepustia. Problematické situácie občas riešia tak, že sa stiahnu, odmietajú ich akokoľvek riešiť a ešte sa aj tvária, že sa ich daný problém vôbec netýka.

KOZOROŽEC

Priznajte sa - aj vy ste presvedčení, že sú to osamelí, chladní ľudia, ktorí len neradi prejavujú emócie? Možno by ste boli veľmi prekvapení, keby ste zistili, aký skvelý zmysel pre humor títo "chladní" Kozorožci majú! A ešte k tomu bývajú aj veľmi komunikatívni a v spoločnosti priateľov aj mimoriadne obľúbení!

VODNÁR

Hoci je to veľmi kreatívne znamenie, vo Vodnárovom vnútri sa skrýva rodený rebel. Hovorí sa o ňom, že nedokáže dodržiavať žiadne pravidlá, ale často ide o mýtus. Títo ľudia sa ochotne riadia rôznymi - aj prísnymi - zvykmi a rituálmi, ak s nimi vnútorne súhlasia. A ľudia sú často prekvapení, keď zistia, akí dokážu byť netolerantní a vyžadujú dodržiavanie rituálov a pravidiel.

RYBY

O Rybách sa najčastejšie hovorí, že sú citliví, melancholickí, pasívni a ak ich niečo nezaujíma, nedokážu sa sústrediť. Väčšinou ide o mýtus. Ak niečo skutočne zaujme ich pozornosť, v priebehu niekoľkých sekúnd dokážu vykročiť z komfortnej zóny a pustia sa do akcie naplno - srdcom aj dušou.