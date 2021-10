Rak

Títo ľudia sú nešťastní, keď nejde všetko tak, ako si predstvavovali. Žijú v útopickej predstave, že svet sa točí okolo nich a keď si uvedomia, že to tak nie je upadajú do depresie a zlej nálady. Sú extremné náladoví a často trpia. Stačí, aby niekto nevyhovel ich želaniu a už sa utápajú v bolesti a sebaľútosti. Samozrejme, že si to nikdy nepriznajú a hrajú sa na obeť až dovtedy dokým ich to neprestane baviť alebo ich nenahnevá niekto iný.