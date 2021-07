Chcete včas odhaliť, aký typ ženy by mohol ohroziť váš vzťah s milovaným partnerom? Jeho znamenie horoskopu odhalí, ktorá kráska by sa mohla stať vašou rivalkou. Aké ženy priťahujú vášho chlapa? Alebo ktorá žena by mohla byť tá, ktorá by dokázala rozbiť váš vzťah? Je vašou konkurentkou svokra, kolegyňa, susedka, spolužiačka, prípadne nejaká neznáma osudová kráska? Zistite, čo hovoria hviezdy a predíďte rozchodu!

Tieto ženy ohrozujú váš vzťah. Zdroj: Shutterstock

LEV

Na vášho muža Leva môže mať veľký vplyv žena narodená v znamení Strelca. Ak takú máte v rodine, určite ste si chémiu medzi nimi už stihli všimnúť. Táto žena vždy urobí a povie to, čo si želá váš partner. Ak je to jeho blízka príbuzná, urobíte lepšie, ak s ňou budete udržiavať priateľský vzťah (svokra-švagriná-sestra). Ak sa na vás nahnevá, môže to negatívne ovplyvniť váš vzťah s partnerom. Aj žena narodená v znamení Váh môže byť pre váš vzťah nebezpečná. Vždy s vaším mužom otvorene flirtuje a nezaujíma ju, že je zadaný. Pozor na ňu!