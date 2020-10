BÝK

Posledné týždne, dokonca mesiace pre vás vôbec neboli jednoduché. Zdá sa však, že konečne prichádza váš čas. V druhej polovici októbra dostanete v práci skvelú príležitosť ukázať svoje kvality. Opäť budete otvorení svetu, dobre naladení a plní energie. Ešte predtým by ste však mali vyriešiť zopár konfliktov s druhými - aj sami so sebou. Uľahčí vám to život.

Tieto znamenia čaká výnimočný október. Zdroj: Shutterstock

BLÍŽENCI

Blíženci sa momentálne zaoberajú iba láskou, láskou, láskou. Život ich v druhej polovici októbra postaví pred dôležité rozhodnutie. V nasledujúcich týždňoch sa budú musieť konečne rozhodnúť. Už sa pred tým nemôžu nikam skryť. Ak sa rozhodnú správne, čaká ich osudová láska.

LEV

V poslednom čase ste sa ocitli na duševnom dne. Možno máte pocit, že na svoje problémy už ani nenájdete riešenie, dokonca cítite, že vám aj výrazne ubudli sily. V októbri sa však vo vašom živote nečakane objaví osoba, ktorá vám bude chcieť pomôcť. Ale musíte jej to dovoliť. Musíte sa pred ňou otvoriť. Nebojte sa, dobre to dopadne!

STRELEC

Život Strelcov sa v poslednom období prevrátil hore nohami. Trápili ich finančné problémy. V októbri budú mať situáciu konečne pod kontrolou a všetko sa vyrieši. Hoci Strelci milujú dobrodružstvá, budú radi, že október bude plynúť skôr ticho a pokojne. Mali by to využiť na posilnenie svojich vzťahov s najbližšími.