V ktorom mesiaci sa narodila vaša polovička? Teraz môžete zistiť, aký život vás po jej boku čaká a čo vás v tomto vzťahu neminie...

JANUÁR

Ženy narodené na začiatku roka sú agresívne, odhodlané a až prehnane poriadkumilovné. Život berú príliš vážne, majú konzervatívne názory. Často sú kritické a náročné. Zo všetkého chcú vyťažiť to najlepšie. O svojich citoch nerady rozprávajú. Uprednostňujú kontakty s ľuďmi, ktorí sú na rovnakej intelektuálnej úrovni ako ony.

Čo o nás prezrádza mesiac, v ktorom sme sa narodili? Zdroj: Shutterstock

FEBRUÁR

Tieto ženy sú veľké romantičky, potrebujú veľa trpezlivosti. Nie každý muž dokáže rozlúštiť ich tajomný duševný svet - a najmä zniesť ich neustále výkyvy nálad. Tieto ženy túžia po niečom výnimočnom, majú bohatú fantáziu a abstraktné myslenie. Ak zistia, že im muž klamal, už ich nikdy neuvidí.

Čo o nás prezrádza mesiac, v ktorom sme sa narodili? Zdroj: Shutterstock

MAREC

Marcové ženy sú charizmatické a veľmi príťažlivé. Často sa sústreďujú na kariéru a majú problém zamilovať sa. Neodporúča sa vyvádzať ich z miery. Potrebujú svoju pohodu a harmóniu. Ak si vyberajú partnera, tak spravidla na celý život. Najlepšie je, ak sa aj partner narodil v marci, vtedy bude vzájomná komunikácia bezproblémová.

Čo o nás prezrádza mesiac, v ktorom sme sa narodili? Zdroj: Shutterstock

APRÍL

Aprílové ženy sú rodené diplomatky. S každým nájdu spoločnú reč, efektívna komunikácia je ich tajnou zbraňou. Často však cítia výčitky svedomia, trápia ich aj veci, ktoré nedokážu zmeniť. Tieto ženy bývajú veľmi žiarlivé, ich partner si musí dobre premyslieť, či naberie odvahu na neveru - prešľapy zásadne neodpúšťajú, vždy zvolia rozchod. Tieto ženy vedia, ako urobiť muža šťastným. Pustia si k sebe len ľudí, ktorým dôverujú.

Čo o nás prezrádza mesiac, v ktorom sme sa narodili? Zdroj: Shutterstock.com

MÁJ

Májové ženy veria svojim presvedčeniam, sú verné a zásadové. Nikdy neurobia niečo, s čím nie sú vnútorne stotožnené. Uznávajú pravidlá a hierarchiu. Ich zovňajšok je spravidla veľmi príťažlivý, ale ich povaha býva komplikovaná. Pre každého muža znamenajú "nebezpečenstvo". Na takúto ženu sa bude muž pamätať celý život, často aj dlhé roky po rozchode.

Čo o nás prezrádza mesiac, v ktorom sme sa narodili? Zdroj: Shutterstock.com

JÚN

Júnové ženy majú veľmi zvedavú povahu. Sú komunikatívne a nesú v sebe veľkú túžbu niečo v živote vytvoriť. Vždy povedia svoj názor, čo je ich silnou, ale zároveň aj slabou stránkou. Často hovoria veci bez obalu, priamo a úprimne, nevyberajú slová. Sú presvedčené, že najlepšia cesta je povedať človeku do očí, čo si o ňom myslia, než by ho mali ohovárať za chrbtom. Na to, že ich slová občas aj veľmi ublížia, nedbajú. V láske hrajú často nebezpečnú hru. Tieto ženy sú neodolateľné, charizmatické, milujú dobrodružstvo. Rady flirtujú a s mužmi sa často zahrávajú.

Čo o nás prezrádza mesiac, v ktorom sme sa narodili? Zdroj: Shutterstock

JÚL

Júlové ženy sú úprimné, otvorené, inteligentné a očarujúce. Žiaľ, často aj nedosiahnuteľné. Vyhýbajú sa konfliktom, až do poslednej chvíle sa snažia byť milé a prívetivé. Sú to mimoriadne nežné bytosti. Neznášajú klamstvo. Ak odhalia lož, zo vzťahu okamžite vycúvajú. Tieto princezné nikdy neodpúšťajú.

Čo o nás prezrádza mesiac, v ktorom sme sa narodili? Zdroj: Shutterstock

AUGUST

Augustové ženy v sebe nesú dokonalý mix nesebeckosti a zároveň aj egoizmu. Muži by mali vedieť, že ak si s týmito ženami niečo začnú, nikdy ich nemôžu poraziť. Muž, ktorý dokáže prežiť celý život po boku tejto ženy (a prijať fakt, že bude doma večne pod papučou), je zriedkavý druh. Augustové ženy majú skvelý zmysel pre humor, ale neznášajú, ak sa im niekto vysmieva. Vždy chcú byť stredobodom pozornosti.

Čo o nás prezrádza mesiac, v ktorom sme sa narodili? Zdroj: Shutterstock.com

SEPTEMBER

Septembrové ženy sú krásne, milé, pracovité, ambiciózne. Sex na jednu noc nie je nič pre ne. Hneď zistia, kedy sa s nimi muž iba zahráva. Tieto ženy presne vedia, čo chcú. Majú vysoké očakávania a neuspokoja sa s obyčajnými vecami. Ich srdce si môže získať len muž, ktorý ich očarí svojou originalitou.

Čo o nás prezrádza mesiac, v ktorom sme sa narodili? Zdroj: Shutterstock

OKTÓBER

Októbrové ženy sú silné osobnosti. Hoci sú vo vnútri veľmi citlivé, navonok svoju slabosť nikdy neprejavia. Sú múdre, sčítané, inteligentné. Svoje srdce neponúknu len tak hocikomu, ich lásku si treba zaslúžiť. Ženy im závidia, obdivujú ich silu a charizmu a súťažia s nimi. Októbrové krásky bývajú šťastné a vedia si plniť sny. Ak si muž získa ich srdce, čaká ho krásny život plný lásky a harmónie.

Čo o nás prezrádza mesiac, v ktorom sme sa narodili? Zdroj: Shutterstock

NOVEMBER

Novembrové ženy sú vždy o krok vpred. Sú aktívne, múdre a za pár sekúnd odhalia vašu pravú tvár. Klamstvami ich nedostanete, hneď im je jasné, o čo vám ide. Neoplatí sa zahrávať s ich citmi. Zároveň sú aj veľmi vášnivé, partner sa s nimi nikdy nenudí. Vždy hovoria pravdu, sú férové, nepretvarujú sa a vedia vyjadriť názor bez toho, aby tým niekomu ublížili.

Čo o nás prezrádza mesiac, v ktorom sme sa narodili? Zdroj: Shutterstock

DECEMBER

Decembrové ženy sú väčšinou veľmi netrpezlivé, ale zároveň kreatívne a v živote mávajú veľké šťastie. Nech ide o akúkoľvek situáciu, vždy zvíťazia a dosiahnu svoje ciele. Muž sa pri nich cíti sebavedome a príjemne. Nepodceňujú ho, práve naopak, dodávajú mu sebaistotu a vedia ho podporiť a povzbudiť. Skôr či neskôr dosiahnu všetko, čo chcú.