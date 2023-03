Sú jednoducho ženy, ktoré ani len prstom nepohnú a muži ich napriek tomu milujú. Ak náhodou nie, tak pohnú malíčkom a chlapi sú z nich hotoví.

Naš horoskop určuje aj to, aké sme pre mužov atraktívne. Ktoré znamenia dokážu pomotať hlavu AKÉMUKOĽVEK chlapovi? Patríte medzi tieto osudové ženy aj vy?

Týmto ženám muži nedokážu odolať. Zdroj: Shutterstock

BLÍŽENCI

Vďakadôvtipu, bohatej slovnej zásobe a humoru sa tieto charizmatické ženy dokážu porozprávať prakticky s každým chlapom. Vyžaruje z nich sebadôvera a nezávislosť - takmer okamžite sa pre pánov stávajú osudovo príťažlivými. Sú to skutočné majsterky flirtovania so svojou pôvabnou, ale zložitou povahou, z ktorej sa mužom rýchlo zatočí hlava.

LEV

Ženy Levice na seba strhnú všetku pozornosť hneď ako vstúpia do miestnosti. Ich aura je silná a očarujúca. A tiež sa veľmi rady hrajú so svojím kúzlom, vedia, ako zaujať. Vyžaruje z nich, že to nie je inak ani v posteli, nečudo, že muži sú ich blízkosťou a spoločnosťou okamžite očarení.

ŠKORPIÓN

Ženy Škorpiónky vyžarujú nekonečnú silu, sebadôveru, vášeň a erotiku. Vďaka tomu sú bez mihnutia oka neodolateľné. Navyše to nie je inak ani v spálni, takže muž, ktorý má to šťastie, že zbalí ženu Škorpiónku, bude od nej závislý celý život. Ktorý muž by takejto žene odolal?

STRELEC

Ženy v tomto znamení sú neuveriteľne aktívne. Neustále vyhľadávajú nové zážitky a dobrodružstvá, ani na chvíľu sa nezastavia. Žena Strelkyňa je veľmi dobrá milenka, nemá žiadne problémy, je otvorená všetkým novinkám. A toto je sen mužov.