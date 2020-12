Najkrajšie sviatky roka sa už nezadržateľne blížia. Tri znamenia horoskopu prežijú veľmi šťastné a pokojné Vianoce. Ste medzi nimi aj vy?

ŠKORPIÓN

Tento rok ste mali veľa zdravotných problémov, potrápilo vás to fyzicky aj psychicky. Po tvrdých skúškach konečne svitá nádej na lepšie časy. Vianoce strávite v kruhu rodiny a budete sa cítiť fantasticky. Zdravotné ťažkosti konečne ustúpia a vy budete mať úsmev na tvári až do Silvestra. Upokojíte sa, vaša duša pookreje, výborne si oddýchnete a budete mať pocit, akoby ste sa opäť vrátili do svojho detstva. Užite si to naplno!

Ktoré znamenia horoskopu zažijú najčarovnejšie Vianoce? Zdroj: Shutterstock

BARAN

Do vášho života prichádza nová láska. Ak pôjde všetko podľa plánov, sviatky už budete tráviť spolu. Tieto Vianoce budú pre vás čarovné, rozprávkové a najmä pokojné. S novou láskou po boku prežijete šťastné prvé sviatky, na ktoré ani jeden z vás nezabudne. Ak už partnera máte, tak sa pripravte na nečakané prekvapenie. Partner vám ho už dlho chystá! Je to dôkaz toho, že ste pre neho stále veľmi dôležití.

VODNÁR

Tento rok ste sa dostali na vyššiu duševnú úroveň. Viete, čo presne od života očakávate, čo potrebujete. Máte svoje plány a ciele. Dokonca viete aj to, ako ich dosiahnuť. Počas sviatkov si môžete trochu oddýchnuť, pustiť realitu z hlavy vrátane stresu, ktorý vás v poslednom období všade obklopuje. Na konci roka vypnete a sústredíte sa iba na prítomnosť. Uchovajte si tieto chvíle vo svojich spomienkach, pomôžu vám v ďalšom roku, keď budete smutní alebo vyčerpaní. Dodajú vám energiu a chuť pokračovať vo svojej životnej snahe ďalej.