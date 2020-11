Medzi znameniami zverokruhu je päť typov žien, ktoré sú mimoriadne silné, sebavedomé, nezávislé a neprestávajú sa o seba starať ani v dlhodobom vzťahu. Žiadny muž ich neprinúti k niečomu, čo samy nechcú.

BARAN

Nie je prekvapujúce, že ženy Baranky sa dostali na prvé miesto v tomto rebríčku. Nikto ich nemôže vlastniť, nikto si ich nemôže celkom získať. Sú to silné osobnosti a vždy sa to snažia dokázať celému svetu. V akejkoľvek životnej oblasti. Vždy sa snažia získať vedúcu pozíciu, veľmi zle znášajú, ak im diktuje niekto iný. Pre mužov je to veľmi príťažlivá vlastnosť. Tí, ktorí si takéto ženy veľmi cenia, urobia všetko pre to, aby ich urobili šťastnými.

Ženy narodené v týchto znameniach sú mimoriadne silné a mužom sa len tak ľahko nepoddajú. Zdroj: Shutterstock

ŠKORPIÓN

Vďaka ich silnej osobnosti majú muži čo robiť, aby sa k nim dostali bližšie. Musia otvoriť veľa dvier, kým ich skutočne spoznajú. Škorpiónka je príťažlivá, charizmatická žena, ktorá neznáša manipulatívnych mužov. Ničoho sa nebojí a je nemožné dokonale ju skrotiť. Jej výnimočnou zbraňou je sebavedomie a inteligencia. Ak ju chce niekto ovládať, šikovne sa mu vyhne a odíde z jeho života.

VÁHY

Večne hľadajú v živote rovnováhu, ktorú dokážu nájsť iba samy, vlastnými silami a prácou na sebe. Radšej zostanú single, než by mali zotrvať vo vzťahu s mužom, ktorý sa snaží ovládať a usmerňovať ich život. Váhy sú pyšné na to, čo v živote dosiahli, starajú sa o seba a nikomu nedovolia, aby ich vlastný svet nejakým spôsobom narušil. Svoju slobodu neobetujú mužovi, ktorý za to nestojí.

KOZOROŽEC

Ak ste zvedaví na tajomstvo ich úspechu, prezradíme vám, že za to môže ich silný charakter a rozhodnosť. Tieto ženy sa nezastavia, kým nedosiahnu to, čo chcú, čo si zaumienili. Majú v sebe neutíchajúci zdroj vnútornej sily a mladosti. Od nikoho neočakávajú, aby uznal ich úspech. Jednoducho vám dajú príležitosť, aby ste sa stali ich partnerom - ak chcete. Ani minútu nebudú ľutovať, ak ich odmietnete, pretože pohľad do budúcnosti je pre ne najdôležitejší. Bez problémov dokážu nájsť rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom.

BLÍŽENCI

Ženy Blíženkyne chcú, aby ste po nich túžili, ale zároveň chcú z vášho objatia utiecť. Môžete uveriť tomu, že ich duša patrí len vám a vydržia pri vás celý život, ale nie je to celkom pravda. Vaša dominancia nad touto ženou je len ilúzia. To ona vám dovolí, aby ste tomu verili. Nezabúdajte, že máte do činenia s dvojitou osobnosťou. Možno vo vašich očiach pôsobí ako slabá a podmanená dušička, ale v skutočnosti má presne naplánované, čo sa bude diať, ak sa náhodou rozídete.