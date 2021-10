Nenávisť môže mať veľa podôb. Niekedy vám môžu vadiť názory toho druhého, inokedy sa neznesiete s jeho povahou alebo vám prekáže životný štý, ktorý žije pretože sa absolutne nezhoduje s tým vašim.

Znamenia zverokruhu dávajú každému z nás silné povahové črty a niektoré sa navzájom neznesú. Chcete vedieť, ktoré to sú?

Baran a Býk

Baran je človek, ktorý sa snaží byť neustále zamestnaný a na to, aby bol skutočne šťastný potrebuje vo svojom živote prirodzený posun vpred. Ak nič nerobí, začne mať pocit, že sa mení na gaučového povalača a to nemôže dopustiť. V podstate vo svojom okolí nevie zniesť lenivých ľudí, pretože má pocit, že ho ťahajú dole. Človek, ktorý sa narodil v znamení Býk tento jeho myšlienkový pochod absolútne nechápe. Nerozumie, prečo musí byť Baran vždy na "cestách" a prečo nevie na chvíľu vypnúť a oddychovať. On totižto narozdiel od Barana zbožňuje len tak ležať na gauči pred telkou. Neznamená to, že ak ste sa narodili v znamení Býk tak ste lenivci. Jednoducho iba relaxuje svojim štýlom, ktorý sa absolutne nevie zhodnúť s relaxom Barana.

Kozorožec a Ryby

Kozorožec je človek, ktorý spochybňuje všetko, čo nie je logické a rozumné. Ak stretne ľudí, ktorí sa riadia svojim srdcom a robia bláznivé rozhodnutia bez uváženia tak sa nimi odmieta zaoberať. A kto sú najväčší snílkovia zo všetkých znamení, ktoré nežijú v realite? Áno sú to Ryby. Samozrejme, nie je nič zlé na tom, že Ryby žijú v oblakoch len bohužiaľ, tento ich životný štýl nebudú akceptovať ľudia, ktorí sa narodili v znamemí Kozorožca a z dlhodobého hladiska si títo dvaja nikdy nesadnú.

Vodnár a Blíženci

Bliženci sú najštastnejší ak su obklopení priateľmi a dobre sa bavia. Samozrejme musia to byť ľudia, ktorých si Blíženec obľúbi, pretože inak je radšej sám. No Vodnár je iný. Ten je najradšej sám a niekedy sa vyhýba aj svojim priateľom, čo u Blíženca neuvidíte nikdy. Medzi týmito dvoma znameniami vzniká prirodzená nevraživosť, pretože Blíženec nedôveruje Vodnárom už len kvôli tomu, že Vodnár si nenájde na piateľov čas.