Peniaze a kariéra

Nenechajte sa prekvapiť pomalým nástupom na začiatku roka. V prvom štvrťroku budete zaťažené minulosťou, ktorá bude spomaľovať vašu snahu posunúť sa ďalej. Prechod Saturna v Kozorožcovi môže znamenať problémy v kariére, svoje ciele môžete dosiahnuť len tvrdou prácou a trpezlivosťou. Vyhnite sa zmenám v zamestnaní počas prvého štvrťroka, nie je vhodný čas na novú prácu. Aj pohovory absolvujte až po prvom štvrťroku, vtedy sú vaše šance vysoké. Je čas preskúmať aj iné spôsoby zárobku, napríklad dlhodobé investície. V druhej polovici roka 2022 by malo dôjsť k stabilnému nárastu príjmov.

Zdravie a kondícia

Tento rok sa musíte viac starať o svoje zdravie. Ak máte akýkoľvek zdravotný problém, zotavenie môže trvať dlhšie. Od polovice mája do augusta môžete trpieť problémami súvisiacimi s trávením v dôsledku prechodu Marsu cez Ryby. Pomohla by aj zmena životného štýlu. Lebo brať lieky nie je pre vás to pravé. Namiesto toho sa snažte prejsť na zdravú výživu a pravidelný pohyb. Môžete skúsiť ľahký strečing alebo začnite cvičiť v posilňovni pod dohľadom. Zdravie by malo byť tento rok vašou najvyššou prioritou. Ak máte odporúčanú alebo preventívnu lekársku prehliadku, absolvujte ju a nevynechávajte žiadne z lekárskych vyšetrení.

Láska a vzťahy

V novom roku sa v láske nikam neponáhľajte. Do svadby a záväzkov sa nehrňte, namiesto toho si doprajte kvalitný čas na vzájomné spoznávanie. Uistite sa, s kým máte do činenia, pred akýmkoľvek rozhodnutím. Porozprávajte sa so svojimi rodičmi, priateľmi a opýtajte sa na ich názor. Ak ste stále citovo zmätené, skúste si zapísať svoje pocity na papier a potom sa k tomu po nejakom čase vráťte a porovnajte to. Je dôležité, aby ste si boli svojimi citmi isté. Ak máte akékoľvek pochybnosti, doprajte si čas. Hlavne v prvej polovici roka. Ak už vzťah máte, tak vynaložte všetko úsilie na jeho posilnenie. Ale zostaňte verné samy sebe, bezhlavo sa neprispôsobujte okoliu.

