Peniaze a kariéra

Jupiter v siedmom dome vám začiatkom roka prináša šťastie, vďaka čomu si môžete zvýšiť peňažný príjem. Pravdepodobne tento rok zarobíte viac ako po minulé roky. Nemíňajte peniaze bezhlavo. Odložte čo najviac, na konci roka vám to pomôže. Bolo by veľmi prospešné nechať si poradiť od skúsených, čo by mohlo pomôcť vášmu biznisu rásť. Ak ste súčasťou korporácie či štátneho sektoru, budete musieť zachovať pokoj a trpezlivo zvládnuť situáciu, keď sa veci pokazia alebo budú ťažké. Snažte sa nedostať do hádok alebo konfliktov s vyššie postavenými, pretože to môže mať veľmi negatívny vplyv na váš pracovný život. Ženy, ktoré sú teraz nezamestnané, získajú v roku 2022 dobrú prácu.

Zdravie a kondícia

Ak bude vaše duševné zdravie začiatkom roka 2022 v dobrom stave, bude v dobrom stave aj vaše fyzické zdravie. Ak však do nového roka vstúpite s neprimeraným stresom, so strachom či s úzkosťou, potom aj fyzické zdravie bude upadať. Preto je v tomto roku najdôležitejšie starať sa o svoje duševné zdravie. Ak to zvládnete, nebudete mať žiadny problém. Okrem zdravej stravy a pohybu vyskúšajte jogu a meditácie či nový koníček.

Láska a vzťahy

Váš milostný život je dosť nudný a taký bude až do marca, kým Venuša vstúpi do Vodnára. Tento mesiac bude najlepší na hľadanie nového partnera, ak ste single. Ak ste už vo vzťahu, potom urobte s partnerom niečo obzvlášť romantické. Na jeseň si dávajte pozor, čo robíte a hovoríte. Mohlo by sa všetko pokaziť. Ale celkovo budú vaše vzťahy stabilné a členovia vašej rodiny budú tento rok spolupracovať viac ako zvyčajne. Nájdete v nich oporu.

Na čo sa tešiť: