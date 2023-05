KVÍZ: Otestujte sa! Tento TEST zvládnu len vynikajúci slovenčinári…Patríte medzi nich? Hm…

Otestujte sa: Náš kvíz zvládnu len vynikajúci slovenčinári.

Mnohí sa na diskusných fórach rozčuľujú, koľko chýb tam robia niektorí komentujúci. Výnimkou nie sú ani hrúbky, ktoré čitateľom kolú oči a vyvolajú u nich vlnu kritiky. Dotknutá strana reaguje tak, že to nie je hodina slovenčiny ani jazykové okienko. Ako ste na tom vy? Nepatríte medzi tých, ktorí by po oprave textu mali v ňom „červené more“ (oprava chýb perom tejto farby – pozn. red.)? Aby ste zistili ako ste na tom so znalosťou slovenčiny, otestujte sa v našom kvíze.