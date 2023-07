Vaše telo je biologicky oveľa staršie, ako ukazuje váš dátum narodenia. Príčinou je málo pohybu, stres a zlé stravovanie. Čím skôr zmeňte svoj negatívny pohľad na život a začnite sa viac venovať sami sebe a svojmu telu. Skúste chodiť do práce napríklad pešo, ak je pekne, vysadnite na bicykel alebo si choďte zaplávať. Ak fajčíte, snažte sa s tým skončiť a ak si občas vypijete, obmedzte alkohol. Obohaťte svoj jedálny lístok o vitamíny a viac si trénujte mozog.

Nie je to zlé, no je čo zlepšiť Foto: Shutterstock

Váš biologický vek je trochu nižší ako ten skutočný. Presne viete, čo je pre vás dobré a čo nie, no musíte sa tým aj riadiť. Zvážte, kde sú vaše rezervy a ako by ste mohli beh času ešte viac spomaliť. S biologickým vekom totiž súvisí aj fyzická krása a vaša vitalita by mohla prekonať váš vzhľad. Dodajte telu väčšiu dávku „anti-age“ génu, ktorý je napríklad v hroznovom víne, spávajte aspoň sedem hodín a aktívne športujte. Nezabúdajte na sex!