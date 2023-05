Lili sa pýta: Ako ho naučiť rešpektu?

Môj 15-ročný syn stále trieska dverami, keď s niečím nesúhlasí, alebo búcha po stole, keď sa nahnevá. Neviem ho to odnaučiť. Krik nepomáha, vyhrážanie ani zákazy. Niekedy mám pocit, že ma úplne prestáva rešpektovať a vôbec nepočúva, čo hovorím. Ako to urobiť, aby sme sa znovu vnímali a rešpektovali?

Psychologička Sylvia radí: Je to náročné

Krik, vyhrážky a zákazy sú ten istý prejav hnevu a frustrácie ako tresnutie dverami či buchnutie po stole. Komunikáciu medzi vami potrebujete inak uchopiť. Asi by pomohlo pár sedení na terapii, zamyslíte sa nad vlastnou výchovou, akú ste dostali, čo chcete robiť inak ako vaši rodičia, prípadne v čom by ste rada pokračovalo, pretože vám to dáva zmysel. Na knižnom trhu je vynikajúca publikácia od manželov Kopřivovcov Rešpektovať a byť rešpektovaný. Ak máte chuť posúvať sa v rámci skupiny, existujú podporné rodičovské skupiny. Dospievajúce dieťa sa potrebuje vymedziť a tak prirodzene naráža na rodičovské hranice. Je to náročné obdobie pre všetkých. Len sa uisťujte navzájom, že sa napriek „búrkam“ máte radi a podporujete sa. Ak by to len trochu bolo možné, nápomocná vie byť aj mužská autorita – otec, tréner, starý otec, strýko, starší bratranec…