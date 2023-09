AKTUÁLNE (14.9. o 13:00 h)

Obrovský zvrat v prípade nezvestnej 22-ročnej študentky Soni. Polícia 14. septembra zadržala podozrivého! Šokujúcu informáciu oznámila polícia na sociálnej sieti. O koho konkrétne sa jedná však polícia nekonkretizovala. "Bližšie informácie nie je možné v súčasnosti vzhľadom na vykonávané procesné úkony poskytnúť," píšu na sociálnej sieti. Zmiznutie dievčaťa nahlásila v nedeľu (10. 9.) večer mama mladej Bratislavčanky. Po vyše 24 hodinách mladú ženu objavili ležať neďaleko petržalskej nemocnice.

Polícia zadrala podozrivého v prípade únosu 22-ročnej Soni.

Vo štvrtok 14. septembra popoludní, len pár hodín po tom, ako polícia oznámila zadržanie podozrivého v prípade únosu 22-ročnej Sone P., doviezlo odťahové vozidlo do priestorov Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave bielu Škodu Fabia Combi. Podľa informácií denníka PLUS JEDEN DEŇ má ísť o vozidlo podozrivého. Auto malo dvere prelepené policajnými pečaťami a malo by ísť na kompletnú obhliadku, aby sa zistilo, či pri únose dievčiny zohralo nejakú úlohu. FOTO nájdete v galérii <<<

Mladú študentku Soňu, ktorá záhadne zmizla a bola nezvestná 26 hodín, 13. septembra prepustili z nemocnice. Informuje o tom spravodajský portál TV JOJ noviny.sk. Pod lekárskym dohľadom bola 2 dni.

Čo sa s mladou dievčinou stalo?

Študentka Soňa (22), ktorá bola nezvestná vyše 24 hodín a napokon ju našli v desivom stave ležať pred nemocnicou, mala byť unesená a omámená látkami na spanie. Informuje o tom spravodajský portál TV JOJ noviny.sk, podľa ktorého mala študentka v krvi extrémne vysoké množstvo liekov na spanie.

Unesená mala byť v momente, keď vystúpila z autobusu na Zochovej zastávke niečo po pol štvrtej v noci. Stihla ešte vojsť do úzkej uličky vedúcej k miestu kde býva, vzdialenému asi 100 metrov od zastávky. Domov sa však už nedostala, počas tejto cesty ju pravdepodobne uniesli, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Pichnúť jej mali do stehna a do zadku injekcie s liekmi na spanie, a to opakovane počas 26 hodín, kedy bola nezvestná. Celý čas tak nebola pri vedomí. Tieto lieky nie sú bežne dostupné v lekárňach, používajú sa v nemocniciach. Ak by ich Soni aplikovali naraz, dávka by bola smrteľná. Polícia prípad vyšetruje ako znásilnenie, momentálne prebiehajú analýzy kamerových systémov. Soňu mala nájsť pred nemocnicou zdravotná sestra, ktorá šla ráno do práce. Údajne bola oblečená, no bez mobilu, s modrinami a zošúchanými kolenami. V súčasnosti je v opatere lekárov, z osudnej noci si nič nepamätá. Desivé udalosti sa podpísali na jej zlom psychickom stave a zlých pečeňových testoch.

