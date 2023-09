Hoci Agáta stále zaryto tvrdí, že ju s expartnerom Miroslavom Dopitom (41) spája iba priateľstvo a starostlivosť o syna Kryšpína (12), zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že to bude asi trochu inak, píše český Blesk.

Mirek sa vášnivo venuje golfu a to je o ňom známe rovnako ako fakt, že Agáta tento šport dlho odsudzovala. A ajhľa – už hrá tiež! „Vždy som si hovorila, že je to strašná nuda a že to nikdy hrať nebudem. Všetko sa má ale v živote skúsiť,“ zmenila zrazu názor a pochválila sa, že na tráve strávila celé jedno víkendové dopoludnie.

Spoločnosť jej robil nielen Kryšpín, ale aj muž, ktorým bol pravdepodobne práve Dopita. Tomu napokon Hanychová tiež okomentovala jeho nedávnu fotku z turnaja srdiečkom a plamienkom. Chcela tým snáď naznačiť lásku a dať potencionálnym konkurentkám najavo, že hoci Dopita nie je ešte ani rozvedený, predsa len single už nie je?