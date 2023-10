Agáta Hanychová už svoj obnovený vzťah s Mirkom Dopitom netají. Ľudia im fandia od začiatku, odkedy sa rozišla s mediálnym magnátom Jaromírom Soukupom. Odvtedy sa totiž Mirek začal objavovať znova v jej živote. Počas živého vysielania na Instagrame, keď Agáta potvrdila vzťah s Mirkom sa v komentároch začali hemžiť otázky o štvrtom dieťati. K tomu sa influencerka jasne vyjadrila.

Agáta Hanychová sa nikdy netajila tým, že by chcela veľkú rodinu. V podstate už má splnené, pretože je mamičkou troch detí, Kryšpína, Mie a malej Rozárky. V rozhovore pre eXtra ale nedávno hovorila, že by si priala štvrté bábätko ešte pred svadbou. Vtedy žila s Jaromírom Soukupom a všetko bolo ružové a ideálne. "Ja chcem čo najskôr štvrté dieťa a dúfam, že to tak bude," vyhlasovala krátko po narodení Rozárky. Odvtedy sa všeličo zmenilo.

