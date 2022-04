Andrea Pálffy Belányiová (46) oslavovala narodeniny v rovnaký deň ako jej domovská televízia. So smiechom hovorí: „Takto vyzerá lojálny zamestnanec – oslavuje spolu s firmou.“ Je však pravda, že pred rokmi ponuku na prácu moderátorky spravodajstva najskôr odmietla. Čo ju napokon presvedčilo? Toto prezradila v rozhovore pre ŽIVOT...

Už je to jedenásť rokov, čo ste nastúpili do televízie Joj. Keď prišla táto ponuka, čo napokon rozhodlo, že ste ju prijali?

Mám túto prácu rada, robím ju v podstate od čias vysokej školy a navyše v Jojke boli a stále sú ľudia, s ktorými som začínala v košickej TV Naša.

Keď ste kývli na spoluprácu, boli ste na rodičovskej dovolenke s dcérkou Saskiou (15). Bola to dilema?

Najprv som túto ponuku odmietla, pretože som si nevedela predstaviť, ako by som to mohla skĺbiť so starostlivosťou o dcéru, ktorá mala v tom čase síce takmer štyri roky, ale vyžadovala si od narodenia špeciálnu starostlivosť, a preto aj to moje materstvo bolo na míle vzdialené od toho, ako to majú ostatné mamy. Ale po týždni som si povedala, že veď vyskúšam a uvidím, či to bude realizovateľné.

Mnohé mamičky sa pred nástupom do práce pri malom dieťatku obávajú, že ho tým ukrátia o spoločný čas. Iné ženy sa zas boja, že im ujde rozbehnutý pracovný vlak. Ako ste už povedali, vy ste to mali iné.

Áno, presne tak, u mňa to bolo iné. Saskia sa narodila s mnohými zdravotnými komplikáciami, tak­že počas prvých rokov jej života som sa zmierila s tým, že nebude vôbec možné od nej niekedy odísť. To však asi pochopia len rodičia postihnutých detí, ako veľmi sa príchodom takého dieťatka zmení všetko, a hlavne neviete, čo sa kedy ešte môže skomplikovať. Ste vo večnom kolotoči starostlivosti, rehabilitácií, návštev lekárov a občas aj zlých správ.

Bolo náročné skĺbiť na samotnom začiatku starostlivosť o dcéru s pracovnými povinnosťami? Ako sa vám podarilo nastaviť fungujúci režim?

Nápomocné bolo, že Saskiu zobrali do škôlky. Prvé roky som vysielala len Noviny o 12.00, aj to len jedenásť dní v mesiaci. Boli vtedy krátke, končili sa dvadsať minút po dvanástej, takže na deviatu som dcérku odniesla do škôlky, išla som do televízie a o pol jednej som ju už vyzdvihla.

Na obrazovke pôsobíte dievčensky. Kdesi som čítala, že je za tým pilates. To stále platí?

Skôr je to vďaka genetike, moja mama vyzerá stále krásne a oveľa mladšie, než hovorí jej občiansky preukaz. Navyše určite funguje aj to, že som nikdy nefajčila ani nepila alkohol. S tým pilatesom to počas pandémie poriadne flákam.

Ako inak sa ešte udržiavate vo forme? Predsa len – televízne moderátorky sú pre mnohé ženy veľkým vzorom.

Tak v tomto ja veru nie som nejaký výrazný vzor. Hovorievam, že cvičím menej, než by som chcela, a jem viac, než by som chcela. Taký klasický ženský kolotoč.

Vaša dcérka nedávno oslávila pätnásť rokov. Ako vníma, že jej mama, vlastne obaja rodičia sú mediálne známi? Alebo sa jej to vôbec nedotýka?

Saskia je mentálne na úrovni malého dieťatka, takže takéto veci absolútne nevníma. Spozná ma, ak vysielam, alebo Žiga, ak je niekde v reportáži či v novinách, ale to je tak všetko. Pre ňu sme jednoducho mama a tato.

