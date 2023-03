Len pred pár rokmi vážila Anita vyše 120 kíl, teraz schudla na 80 kíl. Zostala jej zjazvená pokožka, ktorá nevyzerá dobre. Jej problémom je „binge eating“ – porucha príjmu potravy, ktorú by sme mohli preložiť ako záchvatové prejedanie. A nepredstavujte si to občasné alebo aj pravidelné večerné vyjedanie chladničky, ktoré všetci poznáme. Nie, toto je niečo iné. Anita to opisuje takto: „Keď to na mňa prišlo, bolo to ako záchvat, neudržateľná sila, ktorá ma hnala, aby som zjedla obrovské kopy jedla. Pravidelne som chodila do potravín a nakupovala veľké množstvá, a keďže ma tam poznajú, hanbila som sa a vravela som im, že robím pohostenia pre kamarátov. Pritom to všetko bolo pre mňa a len na jeden večer. Keď sa to jedlo nafúklo v žalúdku, zvíjala som sa na podlahe od bolesti, no aj tak som nabudúce urobila to isté.“ Anita je pritom krásna žena s kučeravými vlasmi.

Otec pil, ona sa prejedá

„Otec pil a dá sa povedať, že je aj dôvodom mojej poruchy. Nadmernosť, ktorú mal pri pití, som si osvojila pri jedení. Okrem toho ma moji rodičia vychovávali ako princeznú, rozmaznávali ma, ale pripadala som si škaredá a slabá. Mala som pocit, že ma klamú a stále som v sebe pociťovala dieru, ktorú som začala zapĺňať jedlom. V práci som bola úspešná manažérka, a keď sa mi niečo podarilo, musela som sa potrestať. Bola som agresívna voči sebe, ak mi niekto prejavil náklonnosť alebo ma pochválil,“ opisuje, ako to fungovalo. Dnes je po psychoterapii a liečbe a, samozrejme, schudla. Občas ju veľký hlad prepadne, keď sa zvýši stres. Jej správanie ju naučilo, že jej telo nepotrebuje viac jedla, ale lásku. A na tom teraz pracuje.