V roku 1995 som zistila, že som tehotná. Zrútil sa mi svet, veď som chodila ešte na strednú školu! Hlavou mi okamžite prebehla možnosť interrupcie, ale nebola som si istá, či som toho schopná. Uvedomila som si, že na dieťa nie som pripravená, a to predovšetkým emočne. Nebola som dostatočne vyspelá a na takú veľkú zodpovednosť som sa necítila. Do úvahy prichádzala jedine adopcia.

Rozhodli sa obaja

Mojich rodičov som nikdy nejako zvlášť nezaujímala, a tak keď som prerušila ročník a odsťahovala sa z internátu, vôbec to nezistili. O nejaký čas som dosiahla plnoletosť a súhlas rodičov viac nebol potrebný. S priateľom Vilom, ktorý mal devätnásť a už pracoval, sme sa odsťahovali do iného mesta, kde nás nikto nepoznal, a zhodli sa na adopcii. Ani on v takom mladom veku nechcel byť otcom. Vtedy som absolútne netušila, čo a ako robiť, a tak som začala hľadať v telefónnom zozname a inzertných novinách, či nenarazím na právnikov alebo rodinné agentúry, ktoré by sa adopciou zaoberali. Po čase som narazila na organizáciu, s ktorou sme si dohodli stretnutie. V jednom som mala úplne jasno, a to v tom, že som chcela otvorenú adopciu, aby som videla dieťa vyrastať a mala tak istotu, že je zdravé a šťastné.

Zdroj: shutterstock

Poplietli to?

V agentúre sme si s Vilom prezerali albumy čakateľov, až sme sa nakoniec rozhodli pre manželský pár okolo tridsiatky, ktorému lekári oznámili, že zo zdravotných dôvodov vlastné deti nikdy mať nebudú. Počas tehotenstva sme sa potom niekoľkokrát stretli, porozprávali sa, všetky kontaktné informácie sme si však podľa priania agentúry nechali pre seba. Mala som z toho dobrý pocit a rovnako aj môj Vilo. Ako sa však blížil pôrod, začali u mňa narastať určité obavy a nahlodávali ma pochybnosti. Cítila som, ako moje dieťa vo mne rastie, pri kontrole som počula, ako mu bije srdiečko, a keď som začala cítiť jeho pohyby, bolo to niečo neopísateľné. Šesť týždňov pred plánovaným termínom sa vypýtalo na svet naše dievčatko. Bola maličká, ale zdravá. Držala som ju v náručí a snažila sa jej vysvetliť, prečo sa jej vzdávam. O niekoľko dní neskôr, po prepustení z nemocnice, som prišla do adopčnej agentúry, aby sme doriešili administratívne náležitosti týkajúce sa otvorenej adopcie. Na moje nemilé prekvapenie som však zistila, že som si nesprávne prečítala poznámky pod čiarou a nechala sa nachytať. Nešlo napokon o otvorenú adopciu, pri ktorej by sme sa mohli s malou vídať. Adopcia mala byť bez možného kontaktu z oboch strán. Pri mojom veľkom sklamaní mi zostali iba oči pre plač.

Zdroj: shutterstock

Alkohol a násilie

Po určitom čase, ktorý bol veľmi bolestivý, sme museli žiť svoj život ďalej. Moja rodina sa nikdy nedozvedela, čo sa stalo. Kontakt sme prerušili po tom, ako som sa od nich ďaleko odsťahovala. Našla som si dobrú prácu a začali sme žiť príjemným rodinným životom. Po troch rokoch sme sa vzali, po ďalších troch sa nám narodil chlapček. Všetko bolo tak, ako má byť. Roky plynuli v pokoji, až raz, po rokoch driny, prišiel Vilo o svoju milovanú prácu a to ho zložilo. Začal piť a zlosť si vybíjal na mne. Niekedy ma napádal len slovne, inokedy sa neštítil na mňa dvihnúť ruku. Fyzické násilie z jeho strany bolo po čase na dennom poriadku. Podala som preto žiadosť o rozvod a prebíjala sa sama so synom. Našťastie ma moji priatelia, ktorých som si vďaka svojej kamarátskej povahe našla, podporovali a vždy ochotne pomohli. Môj život naberal ten správny smer a ja som stretla svojho druhého muža, ktorý mi dodnes plní všetko, čo mi vidí na očiach, a je pre mňa veľkou oporou. Prišlo obdobie pokoja, radosti a lásky. Keď som bola konečne šťastná s Marekom a malým Vilkom, začala som čoraz viac myslieť na svoje predčasne narodené dievčatko. Spravila by som všetko pre to, aby som ju mohla zahliadnuť, hoci len na okamih. Strašne som túžila vedieť, či je v poriadku a šťastná. A potom sa to stalo.

Zdroj: SHUTTERSTOCK

Našla si k nej cestu

Počas vianočných sviatkov som dostala list od mojej prvorodenej dcéry. Chcela ma spoznať. Dohovorili sme si schôdzku a ja som na ňu išla s obrovským strachom a obavami. Keď som ju uvidela, oči sa mi zaliali slzami, pretože bola presne taká, akú som si ju predstavovala. Akoby mi z oka vypadla. Mala osemnásť a práve si podala prihlášku na vysokú školu, zaujímala ju psychológia. Hneď v úvode nášho stretnutia som sa odvážila položiť jej otázku, ktorú som si kládla celý život, či sa na mňa hnevá, že som ju dala na adopciu. Jej odpoveď mi vzala dych, nehnevala sa, len ma chcela spoznať. Chápala to, pretože bola v rovnakom veku ako ja, keď som bola tehotná. „Neviem, ako by som sa zachovala, keby som bola v tvojej koži,“ povedala. Aj preto chcela študovať psychológiu. Taká mladá, a napriek tomu vyspelá a plná porozumenia – bola som na ňu pyšná a veľmi som ju milovala. Po čase som ju zoznámila s jej bratom, mojím druhým manželom a vyrozprávala smutný príbeh o jej biologickom otcovi, o ktorom som po rozvode viac nepočula. Dnes je z nej dospelá žena a matka dvoch zdravých synov. Úspešná psychologička a moja milovaná dcéra i najlepšia priateľka a dôverníčka v jednej osobe.