Podoba je až tak veľmi viditeľná, že influencerka z Kazachstanu dostala dokonca komentár, že by si mala s Angelinou Jolie spraviť DNA test. Mladá modelka, Janelle Zharmenova, sa venuje sociálnym sieťam už od puberty. Už v mladšom veku v nej ľudia videli podobu so svetovou herečkou…Avšak teraz je to do očí bijúce…

Angelina Jolie. Zdroj: GETTY IMAGES

Janelle je skutočne prekrásna žena, keď ju zbadáte, budete si myslieť, že pozeráte na Angelinu. Tá podoba je priam strašidelná, vyzerá ako stratená dcéra Angeliny…Budete mať zimomriavky! Fotografie nájdete V GALÉRII TU.