Sympatická Carrie-Eillen mala len 18 rokov, keď sa rozhodla stať sa mníškou. Na mieste, kde chcela slúžiť Bohu sa však cítila „úplne mizerne“ a neustále zápasila s pocitmi strachu. O dôvodoch svojho odchodu aj o živote mníšky v kláštore prehovorila na sociálnej sieti TikTok.

Zdroj: instagram @carrie_eileen_chuff

Nevhodná bielizeň sa nahlasovala

Carrie, v kláštore známa ako sestra Mary Faustína, sa na sociálnej sieti podelila aj o zoznam vecí, ktoré si musela pred nástupom do kláštora zbaliť. Už vtedy jej napadlo, že podriadiť sa prísnym pravidlám nebude jednoduché. Mladá žena prezradila, že každá mníška v kláštore si musela napríklad priniesť „sedem párov bielych bavlnených nohavičiek, ktoré nesmeli obopínať boky“. Toto pravidlo jej ani nepadlo porušiť, v kláštore totiž kontrolovali, či má na sebe správnu spodnú bielizeň, píše Plus JEDEN DEŇ. Pokiaľ ide o podprsenky, aj tu boli požiadavky prísne a jednoznačné: "Žiadne kostice, museli byť biele alebo farby kože."

Zoznam pre mníšky tiež požadoval dve sady dlhej spodnej bielizne. Zdroj: instagram @carrie_eileen_chuff

Spodná bielizeň však nebola jedinou vecou zo zoznamu. Mníšky si museli priniesť aj hnedé podkolienky, biele tričká, blúzky s dlhými rukávmi ako aj tmavohnedé sukne, ktoré siahali takmer až po zem. Na reakciu sledovateľov, ako boli pravidlá presadzované, Carrie odpovedala: "Sestry v práčovni to kontrolovali. Ak by našli nevhodnú spodnú bielizeň, okamžite by to hlásili matke predstavenej." Nástup do kláštora Carrie vôbec nevyšiel lacno. Za požadované oblečenie zo zoznamu minula v roku 2003 celkovo 508,49 dolárov. Okrem toho musela zaplatiť veno 300 dolárov, aby mohla vstúpiť do kláštora, ako aj vyčleniť 2 400 dolárov na zdravotné poistenie za rok.