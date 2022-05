Deti chcú vychovávať vlastným štýlom, na druhej strane sa nevyhýbajú kopírovaniu výchovných metód zo svojho detstva, píše ŽIVOT.

Princ William (39) a vojvodkyňa Kate (40) trávia veľa času so svojimi tromi deťmi v kuchyni pri sporáku. Princezná Diana (†36) by im tieto kulinárske voľnočasové aktivity schválila. Tvrdí to pre Coffee Friend bývalý šéfkuchár princeznej Darren McGrady (60).

Princezná Diana v mladosti Zdroj: Getty Images

„William a jeho rodina milujú varenie rovnako ako Diana. Radi spolu trávia čas a robia veci spoločne. Aj oni, tak ako princezná, dovolia svojim deťom byť normálnymi deťmi. Jedia sušienky, dokonca sušienky aj pečú.“

Na veľkonočnú bohoslužbu v Kaplnke sv. Juraja prišli členovia middletonovskej famílie ako cez kopirák. Zatiaľ čo malá Charlotte (6) ohurovala v bledomodrých šatách, podobne ako jej mama Kate (40), šuhaj George (8) nasadil po vzore otca princa Williama (39) štýlový oblek. Zdroj: Getty Images

Na rozdiel od svojich vnúčat sa však princezná Diana vyhýbala pečeniu sladkých dobrôt. Keď bola mladá, dlhý čas bojovala s bulímiou. „V čase, keď som začal pracovať pre princeznú, jej život sa vrátil do starých koľají a stravovala sa zdravo. Jedla hlavne ryby, zeleninu, kuracie mäso, ale pomerne málo som jej pripravoval jedlá z ovocia.“

