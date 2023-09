Polícia rieši tragickú streľbu v Čachticiach pri Novom Meste nad Váhom. Strela trafila krátko po osemnástej hodine mladú, podľa informácií denníka PLUS JEDEN DEŇ iba 30-ročnú ženu, mamičku malého dieťaťa. Tá zraneniam podľahla.

"Počuli sme húkačky, ozývali sa celou dedinou, leteli k námestiu, kde sú bytovky," povedala obyvateľka Čachtíc Zuzana s tým, že strieľať mal muž z balkóna bytovky. Podľa informácií PLUS JEDEN DEŇ však nešlo o vraždu, ale zrejme o nešťastnú náhodu.

Neuveriteľná tragédia sa odohrala v nedeľu večer v obci Čachtice. Podľa svedkov mal 48-ročný muž, údajne bývalý policajt, manipulovať s poľovnou zbraňou v byte svojich rodičov. Mal v nej zaseknutý náboj a pokúšal sa ho vybrať. Bohužiaľ, tak nešťastne, že došlo k náhodnému výstrelu. Strela preletela z jeho bytu do susednej bytovky. Prerazila kuchynské okno a zabila mladú Luciu, ktorá v kuchyni svojho bytu umývala riad.

Podľa ľudí privolaní záchranári robili, čo bolo v ich silách a ženu sa snažili vrátiť k životu veľmi dlhý čas. "To bolo strašné, celú hodinu ju oživovali, všetci sme vedeli, že nemajú šancu, ale oni sa nechceli vzdať," povedala s plačom suseda Lucie. Tá bývala v byte spolu so svojím manželom Pavlom a maličkou, len trojročnou dcérkou. "Oni sa spoznali, keď mala Lucka len 20 rokov, odvtedy boli nerozlučný pár. V roku 2018 sa zobrali a potom sa im narodila dcérka. Lucka pracovala ako učiteľka v škôlke, deti ju zbožňovali," uviedla rodinná známa.

Polícia prípad vyšetruje. "Včera v čase okolo 18.00 hodiny došlo v obci Čachtice k tragédii. Podľa doteraz zisteného, pravdepodobne počas manipulácie so zbraňou v byte došlo k náhodnému výstrelu. Projektil prerazil okno a následne prestrelil vo vzdialenosti približne 120 metrov okno oproti v bytovom dome," opísala nešťastie trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová. Projektil, podľa polície, následne zasiahol 30-ročnú Luciu, ktorá stála pri kuchynskom okne do hrudníka. Utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. "Každý držiteľ zbrojného preukazu a legálne držaných zbraní musí dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou a strelivom," zdôraznila K. Kuzmová.

Polícia na mieste zadržala podozrivého muža a aktuálne s ním vykonáva procesné úkony. "Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Nové Mesto nad Váhom začal trestné stíhanie vo veci prečinu Usmrtenie. Bližšie informácie k tejto tragickej udalosti poskytneme, až keď nám to procesná situácia dovolí," uzavrela hovorkyňa.