Dvadsaťsedemročná žena z Cheddingtonu, Buckinghamshire by nikdy nepovedala, že jej druhé dieťa bude vážiť toľko kilogramov! “Vedeli sme, že to dieťa bude veľmi vysoké, videli sme to na ultrazvuku, že je veľmi dlhý. Vôbec sme ale nečakali, že bude až takýto veľký,” povedala Amy. Druhorodenému synovi dali meno Zagrys: “Všade okolo mňa boli veľmi malé pôrodné sestry, počula som len jednu, ako uteká a kričí: Potrebujem pomoc! Je gigantický,” spomína Amy.

Ako informuje Život, pred pôrodom mu stihla Amy nakúpiť pre istotu oblečenie pre trojmesačné dieťa, no neuveríte, do ničoho sa vôbec, ale, že vôbec nezmestil. Musela nakoniec poslať manžela, aby mu kúpil niečo pre šesť, až deväťmesačné dieťa, to už obliekol bez problémov. Nie len oni, ale aj lekári a sestry boli v nemom úžase, keď novorodenému dieťaťu obliekali oblečenie pre takmer ročné dieťa...

