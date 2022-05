Jessica Bunny, ktorá sa rada prezýva prezývkou Jessy, podstúpila niekoľko plastických operácií. Dala si už trikrát zväčšiť prsia, prvý zákrok si dala spraviť z peňazí, ktoré dostala od vlastných rodičov na autoškolu. Sama tvrdí, že za všetky vylepšenia, ktoré si dala na svojom tele upraviť, zaplatila už niečo cez sedemsediattisíc dolárov. Zdôverila sa, že kvôli tejto premene ju ignoruje celá rodina, neodpovedajú na jej textové správy a neprijímajú jej telefonáty.

“Je to veľmi smutné, pretože by som rada bola v kontakte, najmä s bratom a starými rodičmi. Len nechápem, prečo sa tak správajú len preto, že som zmenila svoj fyzický vzhľad,” trpko priznala. Ako informuje Život, prezradila aj, čo je jej najväčším snom: “Mať najväčšie silikónové prsia v Rakúsku mi jednoducho nestačí. Chcem mať aj najobjemnejšie pery v celej krajine,” prehlasuje. Keď uvidíte fotografiu pred a po, nebudete chápať, že je to ten istý človek!

