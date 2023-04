30+

Mária: Dnes jej sviatky dávajú väčší zmysel ako v detstve

Vyrastala som v rodine, kde Veľká noc nemala až taký veľký význam. Pochádzam z malého mesta a na sídlisku veľa zvykov nezostalo. Hoci sme s mamou vždy vyzdobili byt jarnými kvetmi, vajíčkami a rôznymi dekoráciami a šli navštíviť starých rodičov a rodinu, na Veľkonočný pondelok ma otec symbolicky oblial a sem-tam sa objavil nejaký kamarát, bolo to všetko. Dnes, keď som si založila rodinu a máme malého synčeka, je to celkom iné. Výzdobu som dotiahla do dokonalosti, priam sa v nej vyžívam, rada varím, skúšam aj nové recepty, nielen tie tradičné, ale vždy pripravím hostinu aj pre návštevy a všetko je slávnostné a krásne. Jakubko má štyri roky a veľmi sa z toho teší. A keďže manžel je z veriacej katolíckej rodiny, dokonca sme pridali aj cirkevné zvyky, ktorých čaro objavujem až teraz po tridsiatke. Ale som rada, lebo Veľká noc v skutočnosti nie je o ľudových tradíciách, ale jej skutočný zmysel je práve v tých cirkevných – ide predsa o znovuzrodenie! A to je najväčší zázrak, ktorý sme dostali. Takže dá sa povedať, že dnes sa mi sviatky ešte viac prehĺbili a dávajú mi väčší zmysel ako v detstve.