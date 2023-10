Ak zomrie manžel, bolo by najlepšie, keby všetko nutné vybavovala manželka a opačne. Niekedy to však z rôznych dôvodov nie je možné. Vtedy môžete na tento účel poveriť niekoho iného. Potrebujete však na to splnomocnenie, ktoré musí byť notársky overené.

Po prvé

Ak zomrie blízky doma, volajte linku 112, ktorá na miesto vyšle obhliadajúceho lekára. Ak umrie v nemocnici alebo v domove dôchodcov, musia vám to bezodkladne oznámiť lekári, ktorí zabezpečia aj obhliadku tela nebohého. Ten vystaví úmrtný list – ten si odložte, pretože ho budete ešte potrebovať. Nasleduje buď prevoz tela do márnice, a to pohrebnou službou. Konkrétnu pohrebnú službu vám však nikdy nemôže odporučiť lekár, hrozila by mu za to vysoká pokuta. V niektorých prípadoch, napríklad pri predčasnom úmrtí, náhlom úmrtí a podobne, je ešte zákonom ustanovená povinná pitva. Až po nej nasleduje prevoz do márnice. Tu vám otvoria na žiadosť na obecnom alebo mestskom úrade. Zároveň nezabudnite informovať všetkých blízkych, známych, kolegov, priateľov, zamestnávateľa a podobne o tom, čo sa stalo. Ak sa cítite veľmi zle, požiadajte lekárov o to, aby vám dali lieky alebo injekciu na upokojenie.