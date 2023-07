Dejana je veľkou inšpiráciou, okrem toho, že je vicemajsterkou sveta v parataekwondo, pravidelne cvičí, tak aj maľuje nádherné obrazy s nohami. Narodila sa bez rúk, ale na život nezanevrela, práve naopak. Nachádza pre seba rôzne cesty a výzvy zvláda neskutočne kreatívne. Svoju cestu zdieľa so svojimi sledovateľmi na Instagrame, kde je známa ako @devojka_sa_krilima a na Tiktoku, kde nájdete videá pod menom @marko_dejana

Ojedinelý syndróm

Jej choroba sa volá Fokoméliový syndróm, ide o skrátenie paží a je to naozaj zriedkavé ochorenie od narodenia. Ako dieťa sa zvykla pýtať, prečo sa narodila bez rúk, no časom pochopila, že ju jej hendikep nedefinuje a nenechala sa obmedzovať v tom, čo mala rada. V deviatich rokoch začala maľovať nohami a neskôr naplno prepadla aj športu.

Dejana cvičí pravidelne. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CFmfJLbH6VN/

Chcela mať rodinu

Pred piatimi mesiacmi sa jej s partnerom Markom Nežićom (24) narodila dcéra Lara a dvojica má z toho obrovskú radosť. „Spočiatku to nebolo ľahké,“ povedala. „Avšak teraz, keď má Lara päť mesiacov, je pre mňa jednoduchšie robiť veci, napríklad ju dostať z postele alebo posadiť do kresla. Jej krk je teraz silnejší a rýchlo rastie."

Najväčšie šťastie je jej dcérka Lara. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CpDAOF2NtYC/

Prenášanie bol najväčší strach

Dejana musela nájsť alternatívne spôsoby pre činnosti, ktoré ostatní rodičia považujú za samozrejmosť – ako kŕmenie alebo obliekanie dieťaťa. Používa svoje nohy aj na prípravu mlieka do fľaše, dokonca Laru zdvíha a prenáša nohami – čo opisuje ako svoj najväčší strach, no nabáda ostatných, aby sa svoje obmedzenia prekonávali, lebo to stojí za to.

Dejana dokáže aj kočíkovať. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cuyhp0FtxqD/

V jednom videu ukazuje, ako dáva Laru do nosiča iba pomocou nôh, pričom tvrdí, že sa učí všetko, čo sa pre svoju dcéru naučiť dá. Dejana vie otvárať veci bradou a ramenom, ale aj prstami na nohách. Vraví však, že nevaria, jedia vonku alebo v reštauráciách. Tiež ma výpomoc pri upratovaní domácnosti.



Supermama?

Predtým, ako sa Dejana stala matkou, bola na TikToku aj Instagrame známa svojimi maľbami, ktoré vytvára nohami. Neskôr svojimi športovými výkonmi. Ale až materstvo jej prinieslo milióny sledovateľov. Priznala, že zostáva niekedy unesená milými správami o jej rodičovských schopnostiach, pričom ju ľudia nazývajú „superženou“ alebo „supermamou". Mladá žena trvá na tom, že je to len ich „normálny“ život a „nerobia nič zvláštne“.

Stále maľuje krásne obrazy, kone nie sú náhoda, miluje ich. Dokonca na nich aj jazdí. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CebwHXltFYE/

Na druhej strane sú radi, keď môžu ukazovať skrze svoj život ako sa veci dajú zvládať a inšpirovať tým mnohých iných, nielen hendikepovaných ľudí.