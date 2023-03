Po rokoch neúspešných zamestnaní a bezdomovectva si dnes 56-ročný muž užíva svoje geniálne schopnosti, ktoré nikdy predtým nemal. Tento zarážajúci príbeh je ťažko uveriteľný, ale je pravdivý.

Strašná nehoda

V roku 2006 utrpel Derek Amato veľký otras mozgu, keď si buchol hlavu v bazéne. V príspevku pre Wisconsin Medical Society dodal: "Keď som sa skočil do bazéna, cítil som paniku ľudí vonku a vedel som, že je niečo zle. Pamätám si, ako som vyliezol z vody a sťažoval sa, že mi krvácajú uši. Keď som hľadal vysvetlenie u svojich priateľov, videl som, že sa ich pery pohybujú, ale bez zvuku. Tak som sa dotkol svojich uší, aby som skontroloval krvácanie, uvedomil som si, že tam nie je žiadna krv a vôbec nič som nepočul.“

Otras mozgu a strata sluchu i pamäte

Keď skolaboval, priatelia ho previezli do nemocnice. Lekári diagnostikovali silný otras mozgu a zistili, že mal trvalú 35-percentnú stratu sluchu, ako aj stratu pamäti. Po prebudil bol jednoducho Derek iný. A to nielen fyzicky, ale aj inak... len to ešte nevedel. Prišiel na to, až keď bol u kamaráta, ktorý mal klavír, a ten ho magicky priťahoval - tak si sadol a začať hrať. Hovorí o tom, ako o niečom, čo vás nesmierne priťahuje a nielen to, vy viete, že to viete používať.

Nepozná noty, nikdy nehral

Amato, ktorý nevie čítať noty, vysvetlil, že vedel, čo má hrať, pretože v hlave videl čierne a biele štvorce, ktoré spúšťali jeho prsty do pohybu. "To je môj zápis," povedal. „Som presvedčený, že to všetko má nejaký dôvod a mojou úlohou je robiť to správne.“

Derek je jedným z mála ľudí, ktorých postihol takzvaný syndróm učenca, náhodného savanta, čiže po poranení mozgu sa z neho stal hudobný génius. Niektorí majú nadanie na matematiku, iní na umenie. Tak Derek v 40 začal hrať na klavír a dnes hrá na 8 nástrojoch, skladá a improvizuje, spieva a vydáva albumy.

Na svojom blogu napísala, že po diagnóze syndrómu získaného hudobného savanta a synestézie (vidí zvuky alebo počuje farby) by sa vďaka tomu zázračnému objavu chcel stať jedným zo siedmich miliárd a jediným medicínsky zdokumentovaným prípadom tohto konkrétneho fenoménu na planéte!