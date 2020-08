Prisahám, nechcela som mať so svokrou zlý vzťah. Na začiatku sa zdalo, že budeme spolu skvele vychádzať. Žiaľ, bol to len môj naivný sen...

Keď sme so Šimonom začali randiť, netušila som, že práve on sa stane mužom môjho života. Spoznali sme sa v práci, bolo nám spolu dobre, osobnostne sme si sadli. Postupne sa z toho vykľula láska, zafungovala chémia, a tie jeho vášnivé bozky v parku... To bolo niečo nádherné! Čoskoro som bola zamilovaná ako tínedžerka.

Myslela som si, že ma svokra prijme do rodiny. Mýlila som sa. Zdroj: Shutterstock

Prvý rozhovor so svokrou dopadol úžasne

Aj jeho rodičia mi boli sympatickí, dalo sa s nimi o všetkom porozprávať, rozumeli dnešnému svetu mladých. Šimon sa rozhodol zorganizovať oslavu svojej 25-ky u nich na záhrade. Jeho mama sa nenápadne pohybovala medzi hosťami, sledovala, či im niečo nechýba. Bola usmiata, príjemná, nevtieravá. Vtedy sme sa prvýkrát úprimne porozprávali o všetkom možnom a ja som mala pocit, že ma prijala do rodiny. Jej láskavosť ma dostala, moja mama bola vždy skôr uzavretá a trochu chladná. Nebola som zvyknutá na takýto vrelý vzťah medzi dvomi ženami. Myslela som si, že to budúca svokra myslí naozaj úprimne...

Keď som už bývala u nich, hovorievala som jej veci, ktoré by som sa vlastnej mame povedať neodvážila. Varili sme v spoločnej kuchyni, pomáhala som jej s upratovaním aj s prácou v záhrade. Podporovala ma v externom štúdiu na vysokej škole, snívali sme spolu o svadbe a vnúčatkách, o usmiatych deťoch pobehujúcich po našom krásnom trávniku... Čoskoro som sa za jej syna vydala a stala som sa jej oficiálnou a jedinou nevestou. Veľmi som ju obdivovala. Zdalo sa, že všetko je dokonalé.

A potom prišli svokrine 60. narodeniny. Oslavovali sme na ich rodinnej chate v horách. Bolo leto a svokra si tam priviedla niekoľko priateľov. Napadlo mi, že by som pozvala aj svojich rodičov, chata bola dostatočne priestranná, zmestili by sa všetci. Svokra však moje želanie rázne odmietla. Zareagovala tak rýchlo a tak nepriateľsky, že som si okamžite uvedomila jednu vec. Ona sa za mojich rodičov hanbila! Nechcela, aby sa s nimi stretli jej bohatí priatelia. Vtedy sme sa prvýkrát pohádali. Nakoniec nepriamo povedala, že mojich rodičov považuje za obyčajných robotníkov. O čom sa, preboha, budú s jej vysoko postavenými priateľmi rozprávať?

Svokra sa tak rozkričala, že ju musel prísť upokojiť môj manžel. Nikdy predtým som ju v takomto stave nevidela. Zrútil sa mi svet, bez slov som si pobalila veci. Svokor sa ma snažil zastaviť. Šimon chvíľu kričal na mamu a potom za sebou zabuchol dvere. Odišiel so mnou k mojim rodičom.

Vzťahy sú navždy naštrbené

To bolo pred dvoma rokmi. Odvtedy som u svokry nebola. So Šimonom sme si prenajali menší byt a šetríme si na vlastný dom. Svokor nás naposledy navštívil na Veľkú noc, vtedy som mu oznámila, že som tehotná. Svokra neprišla, vyhovorila sa, že je chorá. Nechýbala mi tam, bola som rada, že zostala doma. Nemáme dobré vzťahy. To, čo sa stalo, sa už nedá vrátiť späť. Vykričali sme si viacero vecí, narážka na mojich rodičov bola len spúšťačom. Uvedomila som si, že náš vzťah napriek všetkému nikdy nebol pevný a úprimný.

Hoci som sa jej dokázala ľahko zdôveriť a vyvolala vo mne falošný pocit bezpečia, teraz už viem, že v skutočnosti to z jej strany nebolo úprimné. Nevesta vždy zostane len nevestou. Moje sny o tom, že ma raz bude mať rada ako vlastnú dcéru, sa nesplnili. Čo som si vlastne myslela, ja naivná nevestička? Samozrejme, nebudem jej brániť v tom, aby videla svoje vnúča. Dokonca som jej aj odpustila. Ale na nedeľný koláčik k nej určite chodiť nebudem.

Diana