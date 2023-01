ÁNO: „Každé ráno musím zapojiť viac zručností ako na pracovisku“

Sára (30), učiteľka

Sára si myslí, že ženy sa materstvom učia množstvo zručností, ktoré sa zamestnávateľovi hodia. Zdroj: Shutterstock

Materstvo sa v práci a životopise stále berie ako hendikep, keď žena vypadne na nútenú prestávku a zamestnávateľovi to robí problém. Ale narodením dieťaťa sa to nekončí, predpokladá sa, že až do 12 rokov bude mama stále absentovať v zamestnaní pre choroby a inú starostlivosť o deti. Lenže pri svojich dvoch deťoch Rastikovi (6) a Danielke (4) sa učím oveľa viac ako v práci. Každé ráno, keď zazvoní budík, musím zapojiť viac zručností ako na pracovisku. Cez sprostredkovanie a vyjednávanie, časový manažment, organizáciu až po vedenie mi deti suplujú ešte aj náročných kolegov či klientov. Prečo by som si to nemala uviesť v životopise a upozorniť na to zamestnávateľa? K doterajším zamestnaniam by automaticky malo patriť aj „matka dvoch detí“. Lebo to nie je „len“ mať deti, ale plné zamestnanie. Navyše by to bolo pre matky povzbudzujúce, necítili by sa na druhej koľaji, ale ako plnohodnotné členky spoločnosti. Pridanie materských zručností do životopisu by bolo pre ženy ďalším krokom vpred.

NIE: „Vyjednávať s dieťaťom nie je to isté ako s klientom“

Jana (48), obchodná konzultantka

Jana si myslí, že materstvo nie je nič špeciálne, za čo by sme mali dostať medailu. Zdroj: Shutterstock

Ako matka dvoch tínedžerov viem, že materstvo môže byť ťažké a vyžaduje si určité zručnosti. Zahŕňa to dobré rozdelenie času a organizáciu s mnohými úlohami, trpezlivosť, empatiu a mnoho ďalšieho. Ale ako dospelá osoba by som mala byť schopná zvládnuť všetky tieto veci, a to bez ohľadu na to, či som rodič, alebo nie. Teda či som matkou, alebo nie som. A ak nie ste schopná to zvládnuť, pravdepodobne zlyhávate aj v práci a máte problém. A to, že som matka, pre mňa neznamená, že som v niektorej z týchto vecí lepšia ako ostatní. Vyjednávať s dvojročným dieťaťom, ktoré má záchvat hnevu, nie je rovnaké, ako vyjednávať s náročným klientom. Dostať deti ráno z dverí je síce náročné, ale neznamená to, že mám za to dostať nejaký špeciálny status. To, aby si obulo topánky alebo jedlo zeleninu, nás síce stojí veľa síl, ale na pracovisku je to irelevantné. Ak sa, samozrejme, nehlásim za opatrovateľku detí. Preto si myslím, že môžem byť najlepší rodič na svete, ale môjho zamestnávateľa by to asi fakt nezaujímalo.