Pracovala som vo veľkej korporačnej firme a keďže som bola slobodná a nemala som deti, bola som v práci často až do večera, vďaka čomu som aj rýchlo postupovala a budovala si kariéru. Samozrejme, aj plat bol nadštandardný, čo potešilo.

Bývala som sama v byte, mala som priateľa, ale nebolo to nič vážne – on chcel cestovať, ja som mala prácu, tak­že náš vzťah sa rozpadal... Ešte viac som sa sústredila na prácu a keď to vyzeralo, že ma znovu povýšia na riaditeľku významnej pobočky, tak mi začalo byť nejako zle. Najprv ma pobolievalo brucho, potom celé podbruško, myslela som, že menštruácia, zvykla som ju mať silnú a bolestivú, ale bolesti pretrvávali, tak som šla k lekárovi.

Urobili mi vyšetrenia a skonštatovali, že mám rakovinu maternice a ženských orgánov… Keď vám povedia, že máte rakovinu, to slovo sa vo vás zaryje tak silno, že ostatné reči popri ňom vyblednú a strácajú význam. Ukázalo sa však, že je v štádiu, keď zostáva veľmi málo času. V tej chvíli aj slovo rakovina stratí význam a musíte sa zmieriť so smrťou, poviem vám, nie je to nič ľahké.

Pozrela som sa na svoj život dozadu a uvedomila som si, že som vlastne nežila. Obetovala som všetok čas práci, nemala som partnera ani priateľky a peniaze, ktoré som mala, som nijako nevyužívala a neužívala si. Jednoducho som zabudla na seba i svoje potreby. Keď stojíte zoči-voči smrti v mladom veku, čas sa stane najvzácnejšou komoditou, a ešte zázrak. Lenže na zázraky som neverila a lekári mi nedávali žiadnu nádej, ani keď podstúpim štandardnú liečbu.

Ako sa nepochopiteľne zmenil jej stav, čítajte na ďalšej strane...