Láska v podobe darov

V rozhovoroch maestro Karel Gott vždy nadšene rozprával o rodinnej pohode a Vianociach, ktoré trávil s Dominikou a jej matkou Antoniou. „Pozeráme sa spolu na Popolušku a keď vysielajú môj vianočný koncert, pekne nahlas ma kritizujú,“ vyjadril sa neraz. Pravda to bola, no inak malá Dominika vraj nikdy nezažila otca, ktorý by sa s ňou hral alebo sa pravidelne zaujímal, ako sa má. Otcovskú lásku obmedzil najmä na hodnotné dary.

ILÚZIA O ŠŤASTNEJ RODINE „Dcéru si požičal, keď potreboval fotografie pre médiá,“ tvrdí dnes Zacpalová. Zdroj: ARCHÍV

„Kúpil a zariadil nám byt, chatu, a keď som mala osemnásť, z ničoho nič položil na stôl kľúče od svojho auta Volkswagen Golf. Keď mi ho za dva mesiace ukradli, prenechal mi svoje luxusné BMW. Nechať som si ho však nemohla, pretože len poistka by ma stála šesťdesiattisíc korún. Keď som k tomu pripočítala, koľko benzínu žralo, zruinovalo by ma to. Tieto veci otec neriešil, boli mimo jeho chápania. Presedlala som teda na Kiu, aj tú mi daroval,“ prehovorila Dominika pre knihu Môj otec Karel, ktorú napísala zjavne pre chýbajúce peniaze.