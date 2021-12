Pred pár rokmi som sa po rozvode rozhodla odísť na pár týždňov do Anglicka. V rodnom meste som už nemala žiadnu rodinu ani väzby a kamarátka ma pozvala, či nechcem prísť a nejaký čas zostať u nej. Uvítala som to, zmenu som potrebovala.

O dva týždne som už sedela v lietadle. Bývala som teda u priateľky, a to len pár kilometrov od Londýna, a bolo to pre mňa ako taká dlhá dovolenka.

Spoznávala som krásy Londýna, pamiatky, krásne parky, inú mentalitu ľudí a trochu iný systém fungovania azda všetkého.

Bolo leto a teploty sa pohybovali okolo 18 °C, pre mňa ideálne počasie. Nemám rada horúčavy. Užívala som si to tam. A chvíľami som uvažovala nad tým, či tam nezostanem natrvalo. Všetko sa mi zdalo úžasné! Teda až na jednu menej príjemnú záležitosť.

Žiaľ, potrebovala som istý druh liečby. Je to dlhodobá záležitosť a nemohla som to prerušiť ani v Anglicku. Musela som trikrát do týž­dňa dochádzať do zdravotníckeho zariadenia.

Tam som si sprvu myslela, že je to dokonalé. Nové priestory a zariadenie, nie ako u nás, milé sestričky aj prístup. Dokonca som sa s jednou sestričkou spriatelila a neskôr sme sa stretli aj mimo toho zariadenia. Bola to Poľka, a hoci jej angličtina bola slabá, dohovorili sme sa bez problémov.

Liečbu som mala bezplatnú vďaka európskemu zdravotnému preukazu. V tom čase ešte žiadny brexit nebol. Asi po mesiaci som sa začala cítiť slabá, unavená, nechutilo mi jesť. Priamo v zariadení lekár nebol, ale kvôli mne ho zavolali. Z výsledkov krvi sa dozvedel, že moje hodnoty hemoglobínu sú veľmi nízke. Dokonca už boli také zlé, že by bola vhodná transfúzia. A vtedy sa všetko zvrtlo.

Doktor si ku mne sadol bližšie a povedal mi slová, ktoré ma šokovali. To azda nemyslí vážne! Povedal mi, že akákoľvek liečba navyše je problém. Že to síce poisťovňa nakoniec preplatí, ale dovtedy to hradia z vlastného vrecka, a kým to naša poisťovňa na Slovensku nezaplatí tej ich, peniaze neuvidia. A trvá to aj niekoľko mesiacov. Preto mi radil, aby som po odchode zo strediska zašla na nejaké frekventované miesto a ľahla si tam na zem! Akože som odpadla. Po príchode rýchlej zdravotnej služby by mi zistili nízke hodnoty hemoglobínu a transfúziu urgentne podali. Ťahanice s poisťovňou by tak nikoho netrápili.

Musela som to spracovať. Chvíľu som neveriacky na neho pozerala, či mi to naozaj povedal. Ale druhou možnosťou už bolo len zaslať mi zo Slovenska špeciálne injekcie, čo bolo veľmi komplikované. Iste, na moment som uvažovala aj o doktorovom návrhu, ale na to nemám povahu.

Rýchlo som si zarezervovala najbližší voľný let na Slovensko, ledva som to zvládla, ale podarilo sa mi prísť načas. Transfúziu mi podali hneď na druhý deň. A do Anglicka som sa už nikdy nevrátila. Nebolo to zase až také dokonalé!

Slávka

Čo my na to?

Niekedy sa život dokáže riadne skomplikovať, ale keď sa to týka zdravia, sme všetci citlivejší. Pri vážnejších chorobách sme zvyčajne odkázaní na lekárov a ich pomoc a nedokážeme veľa ovplyvniť. Ale vždy môžeme zvážiť, čo ešte áno a čo už nie, ako to urobila Slávka. Jej hranica bola jasná a za jej prekročenie nestálo ani očarenie z novej krajiny. Nemali by sme ísť proti sebe, ak je ešte iná možnosť.

