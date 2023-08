Viete, prečo spoločná dovolenka nahráva vzniku nových priateľstiev? Tu je niekoľko dôvodov!

1. Spoločné záujmy: Kamaráti, ktorí sa spoznajú na dovolenke, majú zvyčajne spoločné záujmy a nadšenie pre objavovanie nových kultúr, jedinečných miest a dobrodružstiev. Rovnaká vášeň vytvára puto, ktoré sa upevňuje vďaka spoločným zážitkom.

2. Náhodné stretnutie: Niekedy ak sa ľudia ocitnú v neznámom prostredí, majú väčšiu tendenciu navzájom sa spoznať a spolu tráviť čas. Toto neplánované stretnutie môže viesť k pevnému priateľstvu.

3. Bezstarostnosť a relax: Na dovolenke sa mnohí ľudia cítia uvoľnenejšie a nebývajú tak zaťažení povinnosťami. Absencia každodenných starostí umožňuje lepšie spoznávať iných ľudí a otvorene sa s nimi podeliť o svoje myšlienky a pocity.

4. Spoločné zážitky: Podeliť sa o spoločné zážitky, ako sú dobrodružné výlety, nezabudnuteľné západy slnka, miestne festivaly a spoločné vtipy, spája ľudí a tvorí vzácne spomienky, ktoré zostanú v srdciach aj po návrate domov.

5. Vzájomná pomoc: Na dovolenke si ľudia navzájom pomáhajú a podporujú sa. Vzájomná solidarita a dôvera sú hodnoty, ktoré sa môžu preniesť aj do bežného života a posilniť vzťahy.

6. Časový stres: Dovolenka je časovo obmedzená, a preto ľudia cítia potrebu využiť ju naplno. Tento „časový stres“ ich núti stráviť spolu viac času a umožňuje im lepšie sa spoznať a nadviazať hlbšie vzťahy.

Nečakala to, ale bola to jedna z najlepších dovoleniek. Zdroj: Shutterstock

Toto na dovolenke Tereza nečakala

Tereza dostala pozvanie od kamarátky Oľgy do Chorvátska, kde si mali prenajať domček a keďže v ňom boli tri izby, tak Oľga pozvala ešte jednu kamarátku – kolegyňu z práce. „Tú som nepoznala a netešilo ma to, lebo som plachý typ a nerada sa zoznamujem s cudzími ľuďmi. Navyše, mala to byť dovolenka, oddych a relax, ale keď mi nový človek nesadne, ako s ním prežijem dva týždne v jednom dome?” mala obavy Tereza. Ale prekonala sa a všetky tri vyrazili jedným autom za dobrodružstvom. Už počas cesty z Terezy opadol všetok strach, Maruška hneď zapadla, bola prirodzená, usmievavá a správne bláznivá. V dobrej nálade dorazili do cieľa a hneď vybehli schladiť sa do mora. Bláznili sa ako pubertiačky, hoci mali za sebou štvrť storočia, a dobrá nálada ich neopúšťala celé dva týždne. „Zistila som, že aj keď je Maruška extrovertný typ, v mnohom sme si podobné a dokázala zo mňa vytiahnuť také veci, ktoré by som nepovedala ani Oľge. Mala doslova talent na to, aby ste sa jej zdôverili. Pritom nebola povrchná, nezaujímali ju klebety, úprimne počúvala a sama pridávala čriepky tajomstiev z toho svojho života. Po dvoch týždňoch som vedela, že Maruška je moja spriaznená duša.” Tereza sa nebránila stretnutiam ani po dovolenke, práve naopak. Bola by veľmi smutná, keby všetko skončilo príchodom domov. Našla si predsa novú kamarátku! A hoci prešlo 15 rokov, ich priateľstvo pokračuje dodnes. Často si vyjdú von aj v trojici, no Maruška s Terezou sú nerozlučiteľné, i keď jedna z nich už má manžela a dcérku.