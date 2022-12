Čitateľka Eva kúpila vianočný darček pre svoju dcéru. Z pulóvrika mala radosť, doma ho chcela pekne zabaliť. Už sa nevedela dočkať, ako ho položí pod stromček. Tešila sa na dcérkine iskry v očiach. Eva si svoje peniažky musí tento rok dvakrát prepočítať, aby mohla rodine na Vianoce zabezpečiť aspoň to najpotrebnejšie.

Keď si však doma poriadne pozrela cenovku, bola nepríjemne prekvapená. "Pulóvrik stál 10,99 eur. Odlepila som nálepku na cenovke a ostala som zaskočená," prezradila nám sklamaná Eva. "Pod nálepkou našla pôvodnú cenu výrobku. Pulóvrik stál predtým 6,99 eur," vysvetľuje Eva.

Nová cena pulóvrika:

Nová cena pulóvrika: 10,99 eur Zdroj: Archív čitateľky

Pôvodná cena pulóvrika:

Pôvodná cena pulóvrika: 6,99 eur Zdroj: Archív čitateľky

A to nebolo všetko. Pod "novou cenou" našla Eva ďalšiu nálepku, tam stála suma 9,99 eur. Pulóvrik teda pôvodne stál 6,99 eur, potom sa cena zvýšila na 9,99 a nakoniec si ho Eva kúpila za najvyššiu sumu 10,99. "Je to moja chyba, nevšimla som si to," sype si popol na hlavu Eva. "Možno vám môj zážitok otvorí oči. Dávajte si pri vianočných nákupoch väčší pozor," radí čitateľka. Aj vám sa už stalo niečo podobné?