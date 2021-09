Jana Javorová zo Šintavy mala podľa vlastných slov ako inšpiráciu v hlave to, že chce schudnúť z konfekčnej veľkosti 44 na číslo 38. O jej pevnej vôli svedčí fakt, že sa jej to aj podarilo. Aký je to pocit? „Cítim sa lepšie, zdravšie, a hlavne nie som tak veľmi unavená.“

Janka teraz Zdroj: archív J.J.

Začiatok bol boj

Janka priznáva, že to bolo pre ňu náročné. „Bol to ťažký boj, pretože milujem jedlo. Kebyže môžem, jem od rána do večeraa najviac slané veci, ako sú pukance a podobné dobroty. Ostatné potraviny, ktoré ľudia ťažko vylučujú pri chudnutí, veľmi nemusím, napríklad také sladké,“ priznáva.

Vždy podľa seba

Je odhodlaná chudnúť naďalej a vraví, že v jej prípade išli dole s váhou najskôr tuky. „Veľa som sa scvrkla v centimetroch, ale s vodou ešte bojujem. Je to ťažké, ale ja to dám,“ hovorí motivovane. A kto je jej najväčšou oporou? „Najviac ma podporuje môj manžel a priatelia. No vždy som bola taká, že robím to, čo chcem, takže aj keby ma odhovárali, stála by som si za svojím,“ smeje sa mladá žena.

Schudla 11,5 kg Zdroj: archív J.J.

Cvičenie ju nebaví

Janka vraví, že cvičenie ju nebaví, ale chodí na dlhé prechádzky. „Na 80 percent je to o pestrej a vyváženej strave. Snažím sa jesť päťkrát denne. Moje jedlo sa väčšinou skladá z bielkovín a zo zeleniny. Raz do týždňa nejaká malá príloha alebo cestoviny bez mäsa. Raňajky sú u mňa väčšinou vajíčka, mozzarella alebo šunka a zelenina. Ak chcem, pridám i nátierku. Na desiatu kus ovocia. Obed tvorí mäso alebo ryba, no všetko bez kože, nekonzumujem múčne jedlá. Ak som veľmi hladná, na obed si dám aj polievku, väčšinou sú to však vývarové polievky, nezahustené, alebo krémové s polotučným mliekom. Mám šťastie, že mi chutí takmer všetka zelenina či už v surovom stave, alebo upravená na pare, prípadne pečená. Takže si dám práve to, na čo mám chuť. Všetko väčšinou varímv teplovzdušnej fritéze a používam iba olivový olej. Na olovrant si dám ovocie a na večeru syr, ale len taký, ktorý má do 30 percent tuku. Niekedy syr vymením za rybu.“ Podľa nej je dôležité dodržiavať pravidlá. K nim patrí okrem zdravej stravy spánok a pitný režim. „Je veľmi dôležité vypiť aspoň 1,5 litra vody. Pijem čistú, nebublinkovú s citrónom alebo limetkou. Kávu si doprajem iba dvakrát za deň a bez mlieka.“

Jana Javorová Zdroj: archív J.J.

V lete je to náročnejšie

Ako bojuje s nadbytočnými kilami teraz? „Chudnem stále a chcela by som zhodiť ešte aspoň šesť kíl, ale počas leta to bolo veľmi ťažké, keďže všade naokolo boli samé grilovačky, párty a oslavy. Často mi vykrúcalo nos,“ vraví s dávkou humoru. Hoci vraví, že sem-tam zhreší, podľa nej je všetko v hlave. „Ide o to, ako sa nastavíte. Chudnutie je najmä o pevnej vôli. Mne nestačí prestať jesť, vtedy ešte viac priberám. Musím jesť aspoň tri- až päťkrát denne, aby som chudla a váhu si aj udržala. Keď si dáte jeden deňv týždni niečo, na čo sa tešíte celý týždeň, tak vás to ženie dopredu.“ Ako je to s ňou teraz? „Som na seba pyšná, že som niečo začala robiť so svojím telom. Dúfam, že mi to vydrží a budem takto naladená ešte dlho. Vďačím za to svojej výživovej poradkyni, ktorá má so mnou trpezlivosť a ženie ma stále vpred,“ hovorí na záver Janka.