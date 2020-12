Pred rokom nikto netušil, že sa niečo také môže stať. Sledovali sme rôzne filmy o epidémiách, no nik nepredpokladal, že niečo podobné bude našou každodennou realitou. Môžeme preto povedať, že pandémia nás zastihla nepripravených. Covid-19 sa rôznym spôsobom votrel do života množstva ľudí. Niektorí stratili prácu, iní dokonca svojich drahých.

Príde Ježiško s rúškom? Zdroj: shutterstock

Keď úraduje kovid

Odkedy pandémia koronavírusu pohltila okolité štáty i našu krajinu, nastali v našom živote naozaj mnohé zmeny. Veď kto by predpokladal, že na uliciach budeme nosiť rúško, pre obavy o svoje zdravie nepôjdeme ku kamarátke na kávu, s potenciálnym nápadníkom nemôžeme ísť do kina ani vycestovať počas Veľkej noci do iného okresu, so starými rodičmi sa neuvidíme dlhšie ako pol roka, no niektorí možno už nikdy... To, že korona zasiahla počas druhej vlny ešte silnejšie, bol úder pod pás. Uvedomili sme si, čo je dôležité, a už nikdy nebudeme považovať podanie ruky, bozk či tuhé objatie za samozrejmé. A teraz, počas adventu, ešte o čosi viac. Nikto nevie, aké budú do Vianoc opatrenia alebo zmeny. Ale všetci sme zvedaví, aké nás čakajú tohtoročné Vianoce.

Stretnúť sa s rodinou bude problematické

Vianoce sú sviatky pokoja a rodiny, keď sa často po dlhšom čase opäť zvítame so svojimi najbližšími. Stretávame sa so širšou rodinou, ktorú nemáme možnosť vidieť počas celého roka. Oslavujeme radosť, priateľstvo, lásku v kruhu svojich blízkych. Mnohí majú jedinú možnosť stretnúť sa s členmi rodiny práve počas Vianoc, pretože pracujú a žijú alebo študujú v zahraničí. Ako sa hovorí, nie darčeky sú zmyslom Vianoc, ale to, že môžeme stráviť sviatky so svojimi drahými. No tento rok to môže byť trošku ťažšie. Z ohľaduplnosti k zdraviu ostatných sa hromadné stretnutia neodporúčajú. V každom prípade ich môžeme aspoň pozdraviť formou online hovoru. Lenže to, samozrejme, osobný kontakt nevynahradí.

Vianočné trhy nebudú

V každom väčšom meste sa počas Vianoc konajú tradičné vianočné trhy. Sú typické vianočnou atmosférou, ktorú tvorí hudba, zmes vôní rôznych jedál a nápojov, vrava dobre naladených ľudí. Neprekážalo nám mrznúť aj niekoľko hodín vonku, zohrievajúc sa pri pohári vareného vína. Vyzdobené stánky, ktoré ponúkali tovary od výmyslu sveta, boli pastvou pre oči, vianočná výzdoba a všade visacie imelo dotvárali vianočnú atmosféru. Tešili sme sa na tradičné pochúťky, ako je cigánska pečienka, lokše, zabíjačkové špeciality, varené víno, punč, a množstvo krásnych ručne vyrobených výtvorov šikovných ľudí. Stretávali sme sa na nich s priateľmi, kolegami, so spolužiakmi alebo s rodinou, sledovali sme vystúpenia. Sú jedinečné, pretože sú iba raz do roka. A budeme sa musieť zaobísť bez nich.

Vianočné trhy nebudú Zdroj: shutterstock

Nijaké firemné večierky

V mnohých firmách sa počas adventného obdobia uskutočňovali vianočné firemné večierky, kde sa stretli a zabavili ľudia zo všetkých oddelení, aby si popriali šťastné sviatky, utužili kolektív a porozprávali mimo pracovného prostredia. Organizovali sa rôzne akcie, obedy či večere. Tento rok si zamestnávatelia nemusia robiť starosti so zháňaním miestnosti na podnikový vianočný večierok. Z hľadiska bezpečnosti sa zrejme nebudú organizovať.

Vianočné nákupy online

Pamätáte si preplnené obchody? Čím bližšie boli Vianoce, tým viac praskali parkoviská pred nákupnými centrami vo švíkoch. Vnútri sa pohybovali masy ľudí, horúčkovito zháňali darčeky. Vianočná nákupná eufória dala zabrať tým, ktorí nemajú radi veľa ľudí na jednom mieste, a tým, ktorí vo všeobecnosti nenávidia nakupovanie. Žiaden strach, tento rok sa toho obávať nemusíte. Ľudia riešia nákupy darčekov najmä cez internet a z pohodlia domova. No tí, pre ktorých naháňanie sa za darčekmi patrilo k vianočnej tradícii, budú zrejme sklamaní.

Mnohí si poprajú pekné sviatky len cez videohovory. Zdroj: shutterstock

V čom budú Vianoce iné pre naše čitateľky?

Iveta (47): Vianoce bez blízkych

Sme tri sestry a každá máme deti. Počas sviatkov sme sa stretli v našom rodičovskom dome a všetci spolu sme tam trávili celé sviatky. Od rodičov sme zvyčajne odchádzali až po Troch kráľoch. Rodičia sú už starí a každá chvíľka s nimi je mne i sestrám vzácna. Zároveň si oni užijú vnúčence a tie zasa mojkanie so starkými. No už sme so sestrami premýšľali, ako to spravíme tento rok. Pôjdeme všetci na testy? Alebo sa dohodneme a k rodičom pôjde len rodina jednej z nás, aby sme sa vzájomne neohrozili? Alebo bude lepšie, ak k rodičom nepôjde nikto? V každom prípade, nech už to dopadne akokoľvek, tieto sviatky budú iné. No budú najmä smutné, ak prvý rok nebudeme môcť byť celá rodina pokope. Budúci rok sa už totiž nemusíme stretnúť v plnej zostave.

Janka (25): Moji rodičia ešte nevideli svojho vnuka

Už sedem rokov žijem v Taliansku. Vydala som sa tu a v máji sa mi narodil vytúžený synček. Bolo to náročné obdobie, najmä preto, že za mnou nemohla prísť moja mama s otcom, ktorí tu mali byť ako podpora po pôrode. Hoci tu mám svokrovcov a kamarátov, mama je mama. Tešili sme sa, ako mi budú zo začiatku pomáhať a užívať si prvé vnúča. No korona všetko zmenila a pre mňa to bol veľký stres, pretože všetko, čo som si naplánovala, bolo úplne inak. Rôzne opatrenia, ktoré sa postupne menili, komplikácie, ktoré nastali, a hoci je december, moji rodičia svojho vnuka videli len cez videohovor. Taliansko bolo už počas prvej vlny pandémie jednou z najviac zasiahnutých krajín. Môj ocino pre svoj zdravotný stav patrí k rizikovej skupine, tak nechceme riskovať, že sa nakazí. No je nám všetkým veľmi smutno, najmä teraz, keď sa blížia Vianoce. Vždy sme ich trávili spolu, striedavo na Slovensku alebo tu v Taliansku.

Moji rodičia ešte nevideli svojho vnuka Zdroj: shutterstock

Simona (38): Vianočné pečenie nebude

V čom budú moje Vianoce iné? Bývame na dedine a v našej rodine je taký zvyk, že sa organizuje vianočné pečenie. Všetci – ujovia, tety, bratranci, sesternice, netere, synovci –, aj tí, ktorí bývajú v meste, sa stretneme u mojej tety a spievame vianočné piesne a pečieme, popíjame domáci punč. Tešíme sa, pretože sa takto nestretávame často. Máme malé deti a rôzne povinnosti, aspoň počas pečenia sa zídeme. Okrem toho si odnesieme domov škatuľu skvelých domácich koláčov. Keďže je nás veľa a nechceme sa navzájom ohroziť, pečenie sme zrušili. Ale dohodli sme sa, že keď budeme piecť každý u seba doma, spojíme sa online. Je mi z toho smutno, chceme však byť zodpovední.