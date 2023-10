Divákov obľúbeného seriálu Mama na prenájom čaká ďalšie osvieženie deja, na scénu totiž prichádza celkom nová postava. Do seriálu mieri ďalšia známa tvár. Po Monike Horváthovej zamieša v deji karty krásna herečka Liv Bielovič, píše Markíza na svojom webe.

„Moja postava je veľmi zaujímavá, má farebný charakter. Stvárňujem učiteľku - psychologičku, ktorá túži po rodine a spriaznenej duši. No veľmi sa jej to nedarí nájsť. Avšak do cesty sa jej pripletie jedna z ústredných postáv tohto seriálu,“ hovorí herečka.

Paralelu s touto postavou vidí aj vo svojom živote. „Moja dcéra kedysi potrebovala vyhľadať psychológa,“ dodáva. Sama sa dokonca v osvete oblasti duševného zdravia v minulosti angažovala.

Bude aj ona bojovať o srdce gynekológa Martina? Čítajte na ďalšej strane. >>>