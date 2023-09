Boli sme deti a o zákaze lásky medzi príbuznými sme nič nevedeli. Videli sme sa vždy cez prázdniny a boli to moje najkrajšie chvíle v detstve a počas dospievania. Naša babka bola božia žena, dobrá a pobožná, starala sa o nás a milovala nás. My dvaja sme sa zase na oplátku snažili nerobiť vylomeniny. Ale občas sa niečo predsa len prihodilo, boli sme deti s bujnou fantáziou, a tak sa dalo predpokladať, že nie vždy sa budeme správať podľa predstáv dospelých. Vytvorilo sa medzi nami zvláštne puto, ktoré prerástlo v puberte do príťažlivosti, ktorej sme len ťažko odolávali. Ešte aj tá babka vycítila tú neviditeľnú energiu.

Raz sme sa hrali na manželov a babka nám zdôraznila, že my dvaja sme ako brat a sestra a manželmi nemôžeme byť, preto by sme sa nemali na to ani hrať.

Neviem kedy ani ako, ale jednoducho sme sa do seba až po uši zaľúbili. Naše držanie sa za ruky, pohľady a bozky boli také sladké a omamné o to viac, že boli tajné.

Prázdniny sa vždy skončili a my sme si volali a písali a na strednej škole naše stretnutia ustáli. Boli sme veľkí na prázdniny u babky, tak sme si vymýšľali spoločné výlety a rodičia súhlasili. Ani by im nenapadlo, že na tom výlete prežívame najkrajšiu lásku svojho života.

Adam začal študovať na vysokej škole, ja som začala pracovať a museli sme riešiť, čo bude s nami ďalej. Ja som chcela našu lásku zverejniť a zlegalizovať, Adama to nikam nesúrilo, mal strach, tak sme to odďaľovali, až sme sa rozišli. Prišlo to z jeho strany. Povedal, že má toho veľa v škole a necíti sa ešte na vážny vzťah. Tak sa každý z nás pokúšal žiť vlastný život, ale naozaj iba pokúšal, lebo vždy, keď sme sa videli, boli sme k sebe nevysvetliteľne priťahovaní.

